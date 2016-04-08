45 Pakistanlı sığınmacı Yunanistan'dan Dikili'ye getirildi

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde Yunanistan'dan yola çıkan ikinci grup sığınmacılar İzmir'in Dikili ilçesine geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botların eşlik ettiği gemide 45 Pakistanlı sığınmacı bulunuyor.

Göç İdaresi ekiplerince kurulan çadırlara alınacak mülteciler parmak izlerinin alınmasının ardından sağlık taramasından geçirilecek.

Sığınmacılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kırklareli Pehlivanköy'deki merkeze gönderilecek.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgeye İzmir'den çevik kuvvet ekipleri, TOMA 112 acil servis ekipleri gönderildi.

İade işlemini çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci takip etti.

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele amacıyla Türkiye ile AB arasında 18 Mart'ta Brüksel'de mutabakata varılmıştı. 4 Nisan'da başlayan uygulamaya göre, Türkiye, kendi topraklarından Yunan adalarına geçtiği kanıtlanan sığınmacıları geri kabul ediyor. Bu kimselerden Suriyeli olmayanların Türkiye tarafından ülkelerine iade edilmesi için işlem yapılıyor. Suriyeli olanlar ise Türkiye'deki kamplara yerleştiriliyor ve her birine karşılık kayıtlı Suriyeli sığınmacılardan biri AB ülkelerine gönderiliyor. Değişimi yapılacak Suriyeli sığınmacı sayısı ilk etapta 72 bin kişi olarak öngörülüyor. Geri kabul ve değişim işlemlerinin masrafları AB tarafından karşılanıyor.