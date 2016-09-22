45 öğrenci hakkında hapis cezası verilen ODTÜ davasının savcısı 'FETÖ'den tutuklu

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreni sırasında, ODTÜ'de çıkan olaylarla ilgili 45 öğrenciye hapis cezası verilen davanın savcısı halen “FETÖ üyesi” suçlamasıyla tutuklu olduğu belirlendi.

Savcı Erdoğan Gökçek, hazırladığı iddianamede polis tarafından başından gaz kapsülüyle vurulan Barış Barışık'ı kendisini vuran polisi şikayet ettiği dilekçeye dayanarak hareketle suçladı. Ancak savcının 10 ay boyunca şikayet edilen polis hakkında işlem yapmadığı ve HSYK tarafından da kendisine disiplin cezası verildiği öğrenildi.

Birkan Bulut’un Evrensel’de yer alan haberine göre, 2012 yılında Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılmasını izlemek için ODTÜ'ye gelen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin protestosu ile karşılaşmıştı. "Bilimi satan emperyalist savaş çığırtkanı Tayyip ODTÜ'den defol" pankartı taşıyan öğrencilere polis müdahale etti.

Protesto nedeniyle 45 öğrenci hakkında açılan dava karara bağlandı. Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanıkların tamamının "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" ve "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıklandı.

'Hakkımdaki tek şey polis şikayetim'

Ancak davanın savcısı Erdoğan Gökçek'in hazırladığı iddianamede sanıklar arasında polis saldırısı sırasında başından vurulan Asım Barış Barışık da buluyor. Barışık'ın herhangi bir suç işlediğine ilişkin hiçbir delil bulunmazken hakkında verilen tek bilgi ise başından vurulduğu ve polisler hakkında şikayetçi olduğu. Gazetemize konuşan stajyer avukat Barışık, vurulduktan sonra bir gün komada, 4 gün de yoğun bakımda olduğunu söyledi. Polis müdahalesi esnasında orada olduğunu söylediği için kendisine dava açıldığını belirten Barışık, “Benimle ilgili bir fotoğraf dahi yok. Vurulduğum için şikayetçi oldum. Polisle ilgili şikayette bulunduk ve savcı bununla ilgili 10 ay geçmesine rağmen bir şey yapmadığı için şikayet ettik. 2013 tarihinde kendisine HSYK tarafından disiplin ceza verildi. Bu savcı hala FETÖ üyesi olmaktan tutuklu bulunuyor. Bize böyle bir ceza verilmesine şaşırmadım. Çünkü bu ülkede Ethemleri, Berkin Elvanları öldüren polisler dışarıda geziyorlar. Onların haklarında cezai bir işlem yapılmıyor ama haklarını arayan insanlar devamlı bastırılıyor, şiddete uğruyor. Mücadelemizi hem alanlarda hem de hukuki olarak sürdüreceğiz” dedi.