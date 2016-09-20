ODTÜ'de Erdoğan'ı protesto eden 45 öğrenciye hapis cezası!

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreni sırasında, ODTÜ'de çıkan olaylarla ilgili 45 öğrenciye 10'ar ay hapis cezası verildi.

ODTÜ'de Aralık 2012'de çıkan olaylar üzerine 45 öğrenci hakkında açılan dava karara bağlandı.

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin suç işlemediklerini belirterek, beraat taleplerinde bulundu.

Sanık avukatlarından 3'ü, müvekkilleri hakkında ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isterken, diğerleri bunu talep etmediklerini söyledi.

Hakim Avni Mis, beyanları dinledikten sonra sanıkların tamamının ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet' ve ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Mis, sanıklardan 3'üne verdiği cezaya ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.