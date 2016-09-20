T24 LogoT24 Logo
Gündem

ODTÜ'de Erdoğan'ı protesto eden 45 öğrenciye hapis cezası!

45 öğrenciye 10’ar ay hapis cezası verildi

20 Eylül 2016 19:28

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreni sırasında, ODTÜ'de çıkan olaylarla ilgili 45 öğrenciye 10'ar ay hapis cezası verildi.

ODTÜ'de Aralık 2012'de çıkan olaylar üzerine 45 öğrenci hakkında açılan dava karara bağlandı.

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin suç işlemediklerini belirterek, beraat taleplerinde bulundu. 

Sanık avukatlarından 3'ü, müvekkilleri hakkında ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isterken, diğerleri bunu talep etmediklerini söyledi. 

Hakim Avni Mis, beyanları dinledikten sonra sanıkların tamamının ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet' ve ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Mis, sanıklardan 3'üne verdiği cezaya ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

 

ETİKETLER

erdoğanodtüprotestohapisceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24