4,5 milyon liralık iki Lamborghini iki futbolcunun eşine gitti

Dünyanın önde gelen süper lüks oto markalarından Lamborghini Türkiye'de 2014 yılının Ocak-Kasım döneminde 2 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu iki aracı da Fenerbahçeli Caner Erkin ve Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu satın aldı.

Lüks otomobil satışı artış gösterdi

Posta'da Yaşar Can'ın haberine göre, öte yandan lüks oto satışlarındaki tırmanış ise dikkatlerden kaçmıyor. Lüks otomobil pazarı 63 bin 669 adetle daha yıl bitmeden satış rekorunu garantiledi. Aralık ayındaki kampanyalar da dikkate alındığında tüm zamanların lüks oto satış rekoru kırılacak.

Lamborghini 2 adet sattı

Süper lüks oto satış adetlerinde de ciddi bir yükseliş söz konusu. Otomobil Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre 2014 yılının Ocak-Kasım ayları arasında İtalyan Maserati 64 adetlik satış rakamıyla ilk sırada. İngiliz Bently markası 13 adetlik satış adediyle sıralamada ikinci sırada yer alırken bir diğer İtalyan süper lüks oto markası Ferrari ise 10 adetlik satış rakamıyla 3. sırada yerini aldı.

Son olarak bir diğer İtalyan markası Lamborghini, 2 adetlik satış rakamıyla süper lüks oto satış sıralamasında son sırada yer aldı. Lamborghini'nin bu satışı akıllara süper 2 lüks otoyu kimlerin aldığı sorusunu getirdi. Spor dünyasında eşlerine süper lüks oto hediye eden futbolcular akıllara getirildiğinde 2 adet Lamborghini'yi kimlerin aldığı ortaya çıkıyor. Bu iki isim; Fenerbahçeli Caner Erkin ve Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu.

Sabri'den eşine 890 bin EURO'luk Lamborghini

Tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz aylarda eşi Yağmur Sarıoğlu'na 890 bin Euro'luk 'Lamborghini Aventador'marka otomobil hediye etmesini hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş yankı bulmuştu. Eurosport.uk sitesi, sezonda 1 milyon euro kazanan Sabri'nin hem de eşine bu değerde bir araç satın almasını okurlarına duyurmuş, uzun süre kadro dışında kalan Sabri'nin, sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden biri olduğuna da dikkat çekmişti.

Caner'den Asena'ya 1,8 milyon liralık Lamborghini

Türkiye'de satılan 2 Lamborghini'den birisini de Fenerbahçeli milli futbolcu Caner Erkin, eşi Asena'ya hediye etti. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde yeşil renkli Lamborghini Huracan spor otomobil ile görüntülenen Asena Erkin, "Araçla ilk günüm, eşimin hediyesi" dedi. Otomobilin Türkiye'deki fiyatı yaklaşık 1,8 milyon lira.