4,5 milyar liralık 3. köprü inşaatında çalışan işçilere maaş ödenmiyor

Binlerce ağacın katledilmesine neden olan milyarlarca liralık 3’üncü köprü inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir kez daha iş bıraktı.

sendika.org’da yer alan habere göre, 3. köprü inşaatında çalışan işçiler daha önce de pek çok kez iş bırakan işçiler, son olarak, geçen pazartesi mesaiye bir saat geç başlayarak alacaklarını talep etmişti.

IC İçtaş – Astaldi JV ortaklığındaki şirket sözünde durmayınca köprünün yapımı yeniden durdu. Şantiyede çalışan elektrik işçileri de elektriği kesip başka birimlerde işin devamını engelleyerek işçilere destek verdi.

Şirket, 3’üncü köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ihalesini 4,5 milyar TL ödeyerek kazanmıştı.