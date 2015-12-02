45 milyar dolarlık servetini bağışlayacak



Facebook'un 31 yaşındaki kurucusu Mark Zuckerberg'in üç yıl önce evlendiği eşi Priscilla Chan, Max adı verilen bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızına hitaben bir mektup kaleme alan Mark Zuckerberg, 45 milyar doları bulan servetinin yüzde 99'unu hayır işlerine harcayacağını açıkladı.

Zuckerberg, servetini ilk aşamada eğitim, hastalık ve yoksullukla mücadele projelerine harcayacağını bildirdi. Mektupta, "Her ana-baba gibi biz de bugünden daha iyi bir dünyada büyümeni istiyoruz" ifadesine yer verildi.

Servetlerini bağışlayan ABD'li milyarderler

Aralarında yatırımcı Warren Buffet ve Microsoft kurucusu Bill Gates'in de bulunduğu birçok ABD'li milyarder servetlerinin büyük kısmını bağışlama sözü vermişti. Zuckerberg – Chan çifti ekim ayında Kaliforniya'da yaklaşık 700 yoksul çocuğa ücretsiz eğitim hizmeti verecek bir özel okul kurmuşlardı.

Çift yıllar önce New Jersey eyaletindeki okullara harcanmak üzere 100 milyon dolar bağışlamıştı. Ayrıca Priscilla Chan'ın çocuk doktorluğu alanında uzmanlığını tamamladığı San Francisco Hastanesi'nde de 75 milyon dolarlık bağış sözü verdiler.

Karısı üç kez düşük yapmış

Zuckerberg eşinin hamileliğini ağustos ayında duyurmuş ve şimdiye kadar üç düşük yaptığını açıklamıştı. Facebook kurucusu doğumdan sonra bebeğine zaman ayırabilmek için iki ay tüm görevlerini askıya alacak.

Zuckerberg, eşi Chan ile 2003 yılında Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen bir eğlence sırasında tanıştı. Çift 2012 yılının mayıs ayında, Facebook'un borsaya açılmasından kısa bir süre sonra evlendi.

Yıllarca kirada oturdular

Uzun yıllar San Fransisco'da kirada oturan çift, daha sonra Palo Alto'da bir villaya yerleşti. Bir emlakçının evinin çevresindeki arazileri "Zuckerberg'e yakın oturun" diye pazarlamaya kalkışması üzerine bu arsaları satın alarak mahremiyete verdiği önemi ortaya koydu.