45 lira için hapse atıldı

T24 - Ankara’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu felç ve kör olan 61 yaşındaki Dursun Erselligil ödemediği 45 liralık su faturası yüzünden hapse girdi. Okuma-yazması olmayan Ersellligil, hakkında davca açıldığını da duruşma günü öğrenmişti. Yaşlı adam polisin yardımıyla araca bindirilip cezaevine götürüldü.



Ankara’nın gecekondu semti Yenidoğan’da eşi Zeynep Erselligil ile birlikte oturan 61 yaşındaki Dursun Erselligil, bir kaç yıl öncesine kadar hamallık yaparak geçiniyordu, ancak geçirdiği kaza sonucu kör ve felç oldu. Okuma-yazması olmayan karı-kocaya 45 TL’lik su faturası geldi.



Posta Gazetesi’nin haberine göre, yaşlı çiftin faturadan haberi olmadı. Borç ödenmeyince ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri bir sabah eve gelip ailenin su sayacını söküp gitti.





9 gün hapis cezası aldı



Dursun Erselligil’e kaçak su kullanmaktan dava açıldı. 25 Şubat’ta eve polis geldi. Polis yardımıyla mahkemeye götürülen Dursun Erselligil 6 ay hapis ve 990 TL para cezasına çarptırıldı.



İtiraz süresi dolduğu için karar kesinleşmişti. Hakim cezayı 9 güne indirdi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Dursun Erselligil herkesin şaşkın bakışları arasında Sincan L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.





