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Yaşam

45 köy okuluna kitap dağıtıldı

09 Mayıs 2009 13:50

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Bitlis Okuyor, Bir Kitap da Senden" kampanyasında toplanan 12 bin kitap, 45 köy okuluna dağıtıldı.

Tatvan Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve ilçedeki meslek yüksekokullarında eğitim gören gençler tarafından başlatılan kampanya kapsamında 2 ayda 12 bin kitap toplandığını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin kampanyaya büyük destek verdiğini belirten Güldibi, şunları kaydetti:

"İnternet erişimi bulunmayan köylerde öğrenciler kitaplar sayesinde bilgiye ulaşıyor. Gençlerimizin de çabasıyla 2 ay gibi kısa sürede kitap kampanyamız sonuçlandı. Toplanan kitaplar, ihtiyacı olan 45 köy okuluna dağıtıldı. Bu kitaplar çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli. Kampanya için gecesini gündüzüne katan gençleri kutluyorum."

Kampanya Koordinatörü Hakan Yavuz da ülkenin her yerinden kampanyaya destek geldiğini, katkıda bulunan herkese minnettar olduklarını ifade etti.

Yavuz, "Kitap dışında köy okullarında bulunan çocuklara kırtasiye ve oyuncak yardımı yaptık. Bu hediyeleri alan öğrencilerin gözlerindeki mutluluk bizleri çok etkiledi. Kitaplarla 42 köyümüze kütüphane oluşturacak kadar kitap dağıtmış olduk" dedi.

Kampanya sorumlularından Murat Kaymaz ise böyle kampanyaların çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin sorunlarının çözümü için eğitimin önemini hepimiz biliyoruz. Bu kampanyalarla eğitimli ve ülkesine faydalı insan yetiştirebilirsek sorunlarımızın da o oranda azalacağına inanıyoruz. Bireysel olarak başlatılan bu kampanyaya halkımız büyük destek verdi" diye konuştu.

Köylerde yaşayan çocuklar ise okullarına sağlanan kitaplar ve kendilerine verilen kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar için yetkililere teşekkür etti.

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