45 kişi göçükte yaralanmıştı; patlamanın meydana geldiği Polyak Maden İşletmesi defalarca uyarılmış

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Tic. AŞ'nin daha önce yüksek metan gazı ve yeraltı suları konusunda uyardıklarını açıkladı.

İzmir'in Kınık ilçesindeki Polyak Madencilik’te dün akşam saatlerinde meydana gelen göçükte 45 işçi yaralandı.

Bağımsız Maden İş Sendikası; meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, işletmeye metan gazıyla ilgili alınması gereken önlemler konusunda defalarca uyarı yaptıklarını ancak uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.

Polyak maden işletmesi, salgının ilk başladığı zamanlarda işçileri zorla çalıştırmasıyla gündeme gelmişti. İşçilerin salgının ortaya çıktığı ilk zamanlardan Haziran 2020’ye kadar maden sahasında kalarak çalışmaya devam etmesi şart koşulmuş, kabul etmedikleri takdirde işten çıkarılacakları paylaşılmıştı.

10 Nisan 2020’de ise şirket tarafından işçilere bir dilekçe gönderilmiş, kalacak işçilerin yanlarında diş fırçası, havlu gibi temel ihtiyaçları getirmesi söylenmişti.

Sendika üye işçiler tehdit edilmişti

Salgın döneminde ayrıca Polyak’ta çalışan 750 madenci ücretsiz izne ayrılmıştı. Bağımsız Maden İş Sendikası da nisan ayında bir açıklama yapmış ve sendikaya üye işçilerin tehdit edilerek üyelikten istifa etmeleri için baskı yapıldığını açıklamıştı.