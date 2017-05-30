45. İstanbul Müzik Festivali 'Onur' ve 'Yaşam Boyu Başarı' ödülleriyle başladı, açılışı 23 yaşındaki yıldız yaptı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Müzik Festivali, bu akşam (29 Mayıs 2017) Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ve konseriyle başladı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaye Akçen’in ev sahipliğinde düzenlenen gecede festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Onur Ödülü, Evin İlyasoğlu'na

İstanbul Müzik Festivali’nin her yıl, Türkiye’de klasik müziğin gelişimine katkıda bulunmuş sanatçılara verdiği Onur Ödülü’ne bu yıl gerek profesyonel gerek amatör tüm müzikseverler için vazgeçilmez başvuru kaynakları yazan, Türkiye'de çoksesli Batı müziğinin gelişip yaygınlaşmasına büyük katkılarda bulunan Evin İlyasoğlu layık görüldü. Evin İlyasoğlu’na ödülünü Bülent Eczacıbaşı verdi.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü Philip Glass’ın

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise bu yıl 80. yaşını kutlayan, 20. yüzyıl müziğinin en etkili bestecilerinden biri kabul edilen, minimalist müzik akımının en önemli isimlerinden Philip Glass’ın oldu. Gecede Glass için Londra'da gerçekleştirilen ödül takdiminden de kısa bir film gösterildi.

Törenin ardından 45. İstanbul Müzik Festivali, 23 yaşındaki genç çellist Andrei Ioniță’ya Sascha Goetzel yönetimindeki Festival Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konserle başladı.

15 farklı mekân 29 konser

45 yıldır İstanbullu sanatseverleri klasik müziğin en iyi ve en yeni örnekleriyle buluşturan, 3 bine yakın gösteride 3,5 milyon seyirciyi ağırlayan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “Sıradışı” temasıyla, 21 Haziran tarihine kadar, 15 farklı mekânda gerçekleştirilecek 29 konserle katılımcılarına farklı konser deneyimleri yaşatacak.