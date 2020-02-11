45 gündür kayıptı; otel odasında oyun oynarken bulundu

Tokyo'da çalıştığı iş yerine gitmemeye başladığı için hakkında kayıp ilanı verilen bir adam, 45 gün sonra kilitli bir otel odasında oyun oynarken bulundu.

Birkaç yıldır oyun bağımlılığıyla mücadele ettiği söylenen adam, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini keserek tüm zamanını Fortnite ve Call of Duty oyunlarına adadı.

Webtekno'dan Okan Candoğan'ın haberine göre Tokyo’da çalıştığı söylenen oyun bağımlısı işe gitmeyi bıraktıktan sonra hakkında kayıp ilanı verilmişti. Kayıp ilanının ardından polis, adamı kilitli bir otel odasında buldu. Oyun bağımlısı otel odasından ayrılmayı reddedince adamın 70 yaşındaki babası, oğlunu almak için Japonya’ya gitti. Olayın ardından 6 haftalık yoğun bir rehabilitasyon programına alınan adam için ailesi, dünya çapında ona yardımcı olabilecek bir uzman aradı.

Oyuna ara vermemek için tuvalete gitmeyi bile bırakmıştı

Yapılan araştırmaların ardından aile, bir zamanlar uyuşturucu ve kumar sorunlarıyla mücadele etmiş bir bağımlılık danışmanı olan Tony Marini’yi buldu. Oyun bağımlılığını oldukça ciddi bir bağımlılık olarak gören Marini, birçok küçük çocuğun çevrimiçi oyunlara para yatırabilmek için hırsızlık bile yaptığını söylüyor.

Bulgar adamı İskoçya’daki Castle Craig Hastanesi’nde tedavi eden Marini, oldukça rahatsız edici durumlarla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Marini’nin söylediklerine göre tuvalete gitmeyi bırakan adam, bunun yerine boş şişeleri kullanıyordu ve böylece oyun oynamaya ara vermek zorunda kalmıyordu.