45 derece sıcaklıktaki çamur banyosunda şifa arıyorlar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları\'na gelenler, termal su ve kilin karıştırılması sonucu ortaya çıkan 45 derece sıcaklıktaki çamurda şifa arıyor.

Sandıklı\'da termal otellerin bulunduğu Hüdai Kaplıcaları, romatizmal rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere her yıl yaklaşık 1 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret ediliyor. Birçok hastalığın tedavisinde olumlu etkileri olduğuna inananlar ise çamur banyosunu tercih ediyor. Kaplıca suyunun çıktığı bölgeden alınan az kumlu kızıl kil, yer altından çıkan 68- 70 derece sıcaklıktaki termal suyla karıştırılıyor ve yaklaşık 45 derece sıcaklıkta çamur elde ediliyor. Daha sonra çamur 30 santim derinliğindeki küvete dolduruluyor. Tedavi için çamur banyosunu tercih edenler, başı açıkta kalacak şekilde çamurla kaplanıyor ve bir süre sonra küvetten çıkıyor.

\'ÇAMUR BANYOSU GÜNDE 1 DEFA UYGULANMAKTADIR\'

Hüdai Kaplıcalarındaki Gürses Termal Otel\'in Genel Müdürü Veli Karaca, \"Çamur banyolarımız misafirlerimize doğallığı hissettirir. Çamurumuz; termal suyun bulunduğu havzadan gelen toprağın, yer altından çıkan 68 derecelik suyla karıştırılarak kilsi şeklinde oluşturulur. Toprak 68 derecelik suyla karıştırıldığında ortaya 45 derecelik çamur banyosunda kullanılan kilsi çamur ortaya çıkmaktadır. Çamur banyolarında kalma süresi misafirlerimizin sıcaklığa dayanma gücüne göre 6 ile 10 dakika arasında değişmektedir. Misafirlerimize çamur banyosu günde 1 defa uygulanmaktadır. Kaplıca suyu ve çamur banyosunun tedavi ettiği hastalıkların başında kireçlenme, bel fıtığı, boyun fıtığı ve romatizmal hastalıklar gelmektedir\" dedi.

\'BU ÇAMURUN FAYDASINI O KADAR GÖRDÜM Kİ\'

Antalya\'nın Korkuteli ilçesinden çamur banyosu için gelen Mehmet Toraman (65), \"35 yıldır geliyorum. Çamurun her şeye faydası var. Kılcal damarları dahi etkiliyor. Terletiyor. Vücuttaki mikropları atıyor. Bel ağrısına, bel fıtığına iyi geliyor. Benim hanım bel fıtığını burada iyi etti. Kaç doktora gittik iyi olmadı. Ama kaplıcanın sayesinde iyi oldu\" diye konuştu.

İstanbul\'dan gelen emekli inşaat mühendisi Burhan Ciddiyi (60) de şöyle dedi:

\"2 senedir geliyorum. Benim hanım 14 senedir her yıl geliyor. Bu çamurun faydasını o kadar gördüm ki merdiven çıkamıyordum. Asansör olmadan çıkamıyordum. İnanın iki senedir asansör kullanmıyorum. O kadar faydasını gördüm. O yüzden 21 gün burada kalacağım.\"



