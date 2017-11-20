T24 LogoT24 Logo
Gündem

45 bin lira verilen 1973 model otomobilini satmıyor

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, klasik otomobil tutkunu oto tamircisi Mehmet Aykan, 3 yıl önce 15 bin liraya satın aldığını 1973 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor

20 Kasım 2017 13:56

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, klasik otomobil tutkunu oto tamircisi Mehmet Aykan, 3 yıl önce 15 bin liraya satın aldığını 1973 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Parçalarının tamamı orijinal otomobili almak için her gün bir taliplinin çıktığını belirten Aykan, \"Çocukluktan itibaren otomobil tutkum var. Özellikle Murat 124 marka otomobiller, daha çok ilgimi çekiyor. Bu tutkumu 3 yıl önce, bu aracı alarak, gerçekleştirdim. Boyayıp, bakımlarını yaptırdım. Şimdi satmam için 45 bin liraya kadar fiyat veriyorlar; ama ben satmıyorum, satmam\'\' dedi.
Oto tamircisi Mehmet Aykan, çocukluğunda, babasının Murat 124 marka otomobil almasının kendisinde klasik otomobil merakı uyandırdığını söyledi. Her zaman hayalini kurduğu klasik otomobile 3 yıl önce sahip olan Aykan, parçaları orijinal 1973 model Murat 124 marka otomobili  15 bin liraya satın aldı. Aracı, bakımını yaptırdıktan sonra kullanmaya başlayan Aykan, yolda gören birçok kişinin klasik otomobiline talip olduğunu belirtti.
YAŞI KADAR TEKLİF
Aracını, 45 bin lira fiyat teklif edilmesine rağmen satmayan Aykan, \'\'Ben, küçük yaşta bu otomobillere ilgi duymaya başladım. Onun için bu otomobili kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Bu otomobile neredeyse her gün müşteri çıkıyor; ama benim için bu otomobilin maddi bir değeri yok. Ben, kesinlikle satma taraftarı değilim. Ben, bu otomobillere ilgi duyuyorum ve bu otomobillerden keyif alıyorum\" diye konuştu. Otomobile gözü gibi baktığını dile getiren Aykan, \'\'Bu otomobilin üzerine ne yağmur ne güneş gelmiyor. Otomobilimi çok seviyorum, ona bir çocukmuş gibi bakıyorum. O yüzden de asla satmak istemiyorum\" dedi.
\'SATMASI İÇİN İKNA EDEMEDİK\'
Klasik otomobile satın almak için 45 bin lira teklifte bulunan Recep Aydın ise \'\'Bu otomobili gördüğümde \'Kesinlikle almalıyım\' demiştim. Bu otomobil, 1973 model ve piyasada çok nadir bulunuyor. 1990 modellerden bir hayli var; ama bu seride çok az kaldı. Müşteri olduk, yaşı kadar fiyat verdik. Arkadaşı satması için bir türlü ikna edemedik. Bu otomobili alsak garajda muhafaza edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHAKARAMANMehmet AykanMuratParçalarınınAykanBuBoyayıpOtoHerAracıYAŞI KADAR TEKLİF Aracını45AykanOnunBenOtomobilimiEDEMEDİKRecep AydınMüşteriArkadaşıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24