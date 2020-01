45 bin lira verilen 1973 model otomobilini satmıyor

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, klasik otomobil tutkunu oto tamircisi Mehmet Aykan, 3 yıl önce 15 bin liraya satın aldığını 1973 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Parçalarının tamamı orijinal otomobili almak için her gün bir taliplinin çıktığını belirten Aykan, \"Çocukluktan itibaren otomobil tutkum var. Özellikle Murat 124 marka otomobiller, daha çok ilgimi çekiyor. Bu tutkumu 3 yıl önce, bu aracı alarak, gerçekleştirdim. Boyayıp, bakımlarını yaptırdım. Şimdi satmam için 45 bin liraya kadar fiyat veriyorlar; ama ben satmıyorum, satmam\'\' dedi.

Oto tamircisi Mehmet Aykan, çocukluğunda, babasının Murat 124 marka otomobil almasının kendisinde klasik otomobil merakı uyandırdığını söyledi. Her zaman hayalini kurduğu klasik otomobile 3 yıl önce sahip olan Aykan, parçaları orijinal 1973 model Murat 124 marka otomobili 15 bin liraya satın aldı. Aracı, bakımını yaptırdıktan sonra kullanmaya başlayan Aykan, yolda gören birçok kişinin klasik otomobiline talip olduğunu belirtti.

YAŞI KADAR TEKLİF

Aracını, 45 bin lira fiyat teklif edilmesine rağmen satmayan Aykan, \'\'Ben, küçük yaşta bu otomobillere ilgi duymaya başladım. Onun için bu otomobili kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Bu otomobile neredeyse her gün müşteri çıkıyor; ama benim için bu otomobilin maddi bir değeri yok. Ben, kesinlikle satma taraftarı değilim. Ben, bu otomobillere ilgi duyuyorum ve bu otomobillerden keyif alıyorum\" diye konuştu. Otomobile gözü gibi baktığını dile getiren Aykan, \'\'Bu otomobilin üzerine ne yağmur ne güneş gelmiyor. Otomobilimi çok seviyorum, ona bir çocukmuş gibi bakıyorum. O yüzden de asla satmak istemiyorum\" dedi.

\'SATMASI İÇİN İKNA EDEMEDİK\'

Klasik otomobile satın almak için 45 bin lira teklifte bulunan Recep Aydın ise \'\'Bu otomobili gördüğümde \'Kesinlikle almalıyım\' demiştim. Bu otomobil, 1973 model ve piyasada çok nadir bulunuyor. 1990 modellerden bir hayli var; ama bu seride çok az kaldı. Müşteri olduk, yaşı kadar fiyat verdik. Arkadaşı satması için bir türlü ikna edemedik. Bu otomobili alsak garajda muhafaza edeceğiz” dedi.



FOTOĞRAFLI