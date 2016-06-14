44'üncü İstanbul Müzik Festivali'nde 'yıldızların buluştuğu' hafta başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl ilk kez E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 44. İstanbul Müzik Festivali’nde bu hafta yıldızlar geçidi var. Festival bu hafta ‘ünlü soprano Angel Blue’dan, İstanbul Müzik Festivali için özel yazılan Özkan Manav bestesi ile Trio Arte ve Gérard Caussé buluşmasına, Isabelle van Keulen Topluluğu’ndan, Beethoven Akademi Orkestrası ile Tekfen Filarmoni Orkestrası’na uzanan bir konserler dizisiyle klasik müzik severleri mest edecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Angel Blue

14 Haziran Salı | Aya İrini Müzesi | 20.00

İstanbul Müzik Festivali Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Sascha Goetzel yönetiminde, The Financial Times’ın “jenerasyonunun en olağanüstü seslerinden biri” olarak tanımladığı Angel Blue ile buluşacak. Angel Blue, özellikle parlak tizleri ve “dumanlı” orta tonları, zarafeti ve teatral yeteneği ile opera repertuarının en önemli kadın rollerinin aranan isimlerinden biri. Bu sezon başında La Scala Tiyatrosu’nda Musetta rolüyle övgüler toplayan Angel Blue, Zubin Mehta, Placido Domingo ve Simon Rattle gibi şeflerle Berlin Filarmoni, Münih Filarmoni, İsrail Filarmoni, Leipzig Gewandhaus gibi önemli orkestralar eşliğinde dünyanın önde gelen festivallerinde konserler veriyor. Konserde, Richard Strauss’un “Son Dört Şarkısı’nın yanı sıra, Liszt’in 1 no’lu Mefisto Valsi ile Ravel’in Daphnis ve Chloé süitleri, koro şefi Burak Erdem yönetiminde İstanbul Avrupa Korosu ve Rezonans korolarının da katılımıyla seslendirilecek.

Türkiye’nin en iyi senfonik topluluğu olmasının yanı sıra adından Avrupa’da da söz ettiren BİFO ve ünlü soprano Angel Blue, Borusan Holding’in gösteri sponsorluğunda 14 Haziran akşamı Aya İrini Müzesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Festival buluşması: Trio Arte & Gerard Causse

15 Haziran Çarşamba | Sent Antuan Alt Kilisesi | 20.00

*İstanbul Müzik Festivali Siparişi, Dünya prömiyeri

İstanbul Müzik Festivali’nin daha önce birlikte müzik yapmamış sanatçıları festival kapsamında ilk kez bir araya getirdiği, dinleyicilerin olduğu kadar icracıların da heyecanla bekledikleri Festival Buluşmaları serisinde bu yıl üç genç başarılı müzisyenden kurulu Trio Arte, ünlü viyolacı Gérard Caussé ile buluşuyor. Özkan Manav’ın İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine yazdığı yeni bestesi Ludus Modalis’in dünya prömiyerinin gerçekleştirileceği konserde Brahms’ın oda müziği eserlerine de yer verilecek.

Güher-Süher Pekinel’in ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesi kapsamında desteklediği, genç yaşlarında büyük başarılara imza atmış üç müzisyenden 19 yaşındaki Veriko Tchumburidze, 2012 yılında 7. Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nda kazandığı birincilikle uluslararası çapta dikkat çekti ve 41. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri’nde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser verdi. 2011 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni seçilen Dorukhan Doruk, Witold Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda ikincilik kazandı. Doruk, Viyana Konzerthaus, Zürih Tonhalle gibi Avrupa’nın tanınmış salonlarına ve Bodensee, Verbier, Schleswig-Holstein Festivallerine konuk oldu; 42. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri’ni gerçekleştirdi. Solistliğiyle olduğu kadar oda müzisyenliğiyle de uluslararası alanda kendini gösteren 23 yaşındaki Yunus Tuncalı ise Musica Mundi Yaz Oda Müziği Festivali ve Pablo Casals Oda Müziği Festivali dâhil, çeşitli uluslararası festivaller ve müzik merkezlerinde konser verdi. Bu üç genç başarılı müzisyen, en büyük viyola virtüözlerden biri Gérard Caussé ile birlikte aynı sahneyi paylaşacak.

Bir usta ve geleceğin üç genç virtüözünü bir araya getirecek bu özel konser, 15 Haziran’da Sent Antuan Alt Kilisesi’nde MMK Metalurji gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Isabelle van Keulen topluluğu & "Tango Nuevo"

16 Haziran Perşembe | Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı | 21.00

Keman ve viyola sanatçısı Isabelle van Keulen ve topluluğu, Arjantinli besteci Astor Piazzolla’nın geleneksel tango melodileri ile klasik müzik formlarını ve caz unsurlarını ustaca sentezleyerek yarattığı Tango Nuevo ile 44. İstanbul Müzik Festivali’ne konuk oluyor. Klasik müzik sahnelerinde hem kemancı hem viyolacı olarak saygın bir yere sahip ve önemli orkestralara solist olarak konuk olmasının yanı sıra oda müziği projeleriyle de sık sık gündeme gelen Isabelle van Keulen’ın 2011 yılında kurduğu topluluk, her biri kuşağının önde gelen icracılarından olan bandeneoncu Christian Gerber, kontrbasçı Rüdiger Ludwig ve piyanist Ulrike Payer’den oluşuyor. İlk konserlerinden itibaren sadık bir hayran kitlesi kazanan topluluk, Rheingau Müzik Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Delft Festivali gibi festivallerde verdiği konserlerle çok konuşuldu. 20. yüzyılın modern ve hızlı dünyasına tekrar romantik bir soluk getiren Tango Nuevo melodileri, Isabelle van Keulen Topluluğu tarafından 16 Haziran’da Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nın koruluğunda Selçuk Ecza Deposu gösteri sponsorluğunda yankılanacak.

Beethoven Akademi Orkestrası & Herbert Schuch

17 Haziran Cuma | İş Sanat Konser Salonu | 20.00

*Türkiye prömiyeri

Bu yılki festivalde iki konserle İstanbullu müzikseverlerle buluşacak olan Beethoven Akademi Orkestrası’nın ilk konserinin solisti günümüz klasik müzik dünyasında heyecan uyandıran piyanistlerden Herbert Schuch olacak. Rachmaninov’un “Paganini’nin bir Teması Üzerine Rapsodi”sinin seslendirileceği konserde ayrıca son yılların en önemli müzikal keşfi Polonyalı besteci Weinberg’in4. Senfonisi’nin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.

İki yıl üst üste ECHO Klassik ödülü kazanan Schuch, Londra Filarmoni’den Tokyo NHK Senfoni’ye, Camerata Salzburg’dan Danimarka Radyo Senfoni’ye olmak üzere pek çok orkestra ile Pierre Boulez, David Foster, Yannick Nézet-Séguin, Valery Gergiev gibi şefler yönetiminde çalıyor. Polonya’nın önde gelen genç senfoni orkestralarından Beethoven Akademi Orkestrası Avrupa’nın müzik eğitimi enstitülerinin en parlak öğrenci ve mezunlarından oluşuyor. Konser, 17 Haziran’da, İş Sanat Konser Salonu’nda Berrin Erengül, Canan Pak İmregün, Çiltuğ A.Ş. gösteri eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Konsere Doğru etkinliği kapsamında konser öncesinde 19.00’da Aydın Büke konser programı ve Weinberg hakkında bilgiler verecek.

Beethoven Akademi Orkestrası & Gautier Capuçon

18 Haziran Cumartesi | İş Sanat Konser Salonu | 20.00

Jacek Kaspszyk yönetiminde Beethoven Akademi Orkestrası, yıldız viyolonselci Gautier Capuçon ile Saint-Saens’ın 1 No’lu viyolonsel konçertosu ile Massenet’nin “Meditation”unu seslendireceği son konserinde ayrıca Prokofiev’in Romeo ve Juliet Süitlerini yorumlayarak festival temasına da gönderme yapacak.

BBC Music dergisinin “zarafet ve gösteri sanatının ideal bileşimi” olarak tarif ettiği Capuçon, Berlin Filarmoni’den New York Filarmoni’ye, Amsterdam Concertgebouw’dan Tokyo NHK Senfoni’ye dünyanın dört bir yanında önemli orkestralara düzenli konuk oluyor. Bol ödüllü sanatçı viyolonsel repertuarının başyapıtlarını içeren geniş diskografisiyle de dikkat çekiyor.

18 Haziran akşamı İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek konser öncesinde, Dikmen Gürün’ün Shakespeare üzerine konuşacağı Konsere Doğru etkinliği saat 19.00’da başlayacak.

Hafta sonu klasikleri

19 Haziran Pazar | Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi | 11.00

İstanbul Müzik Festivali tarafından iki yıldır düzenlenen ve müzikseverlerin ilgiyle karşıladığı Hafta Sonu Klasikleri ücretsiz konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Festivalin hafta sonu sabahlarını müziksiz bırakmayan konser serisinin sonuncusu 19 Haziran günü Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi’nde olacak. Genç, yeni ve dinamik viyolonsel dörtlüsü 4Cellos, Villa-Lobos’tan Debussy’ye, viyolonselin derin ve yumuşak tınısını yansıtan birbirinden güzel parçalar seslendirecek. Max Bruch’un Kol Nidrei eserinde bol ödüllü genç viyolonselci Poyraz Baltacıgil de topluluğa katılırken, konserin bir de sürpriz konuğu olacak.

Pernigotti’nin gösteri sponsorluğunda düzenlenen Hafta Sonu Klasikleri, festival boyunca Cumartesi veya Pazar günleri gerçekleştiriliyor.

Tekfen Filarmoni Orkestrası ile dolunaya şarkılar

19 Haziran Pazar | Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq İstanbul | 20.00

Dolunayın aydınlattığı bir gecede Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq İstanbul yeşillikleri içinde gerçekleşecek Dolunaya Şarkılar başlıklı konserde, Özbekistanlı şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde soprano Teona Dvali ve tenor Andrej Dunaev, Dvořák’ın popüler Aya Şarkı aryasından Puccini’nin şefkatli O miobabbinocaro’suna uzanan bir seçkinin yanı sıra orkestra Carmen Süitleri’ni de yorumlayacak.

Henüz 21 yaşında Mahler Şeflik Yarışması’nda kazandığı ödülle klasik müzik dünyasında yankı uyandıran Shokhakimov, Avrupa’dan Amerika’ya verdiği konserler ve opera temsillerinde Londra Filarmoni, Dresden Staatskapelle, Fenice Tiyatrosu Filarmoni Orkestrası gibi pek çok önemli orkestrayı yönetti ve 2015 yılında Deutsche Oper am Rhein’ın şefliğine getirildi. 2010 yılında kazandığı Uluslararası Arturo Toscanini Şan Yarışması Özel Ödülü ve Uluslararası Rolanda Nicolosi Yarışması birinciliğiyle kariyerine adım atan soprano Dvali, halen Mariinsky Operası solisti olduğu gibi La Scala Tiyatrosu, Ravenna Operası dâhil pek çok önemli operada konuk solist olarak sahneye çıkıyor. Bolşoy Tiyatrosu’nun yeni prodüksiyonu Eugene Onegin’deki Lensky karakteriyle övgüler alan deneyimli tenor Dunaev ise BBC Proms, Glyndebourne Festivali, DeutscheOper, Semperoper Dresden ve Los Angeles Operası gibi pek çok önemli opera evi ve festivalin konukları arasında yer alıyor.

Dolunaya Şarkılar başlıklı konser, Tekfen Vakfı sponsorluğunda, 19 Haziran’da Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Festival biletleri

İstanbul Müzik Festivali’nin biletleri Biletix satış sistemi ve Ana gişe İKSV’den ve ve konser girişinde yer alan gişeden alınabilir. Konservatuarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da İstanbul Müzik Festivali konserlerine ücretsiz girebilecek.