446 lirayla bir ay

T24- Tüm dünyayı saran küresel ekonomik kriz çalışanların bile belini bükmüşken amaçları sadece meslek sahibi olmak isteyen üniversite öğrencileri ellerindeki kısıtlı parayla geçinmeye çalışıyor.



Çeyrek milyona yakın üniversite öğrencisinin okuduğu İstanbul’da, üniversitelilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlarla ilgili, bu zamana kadar çok şey yazıldı, konuşuldu; ulaşım, barınma, pahalılık gibi...Milliyet gazetesinden Günel Cantak, İstanbul’da bir üniversitelinin bir gününe tanıklık etmek ve asgari harcama karnesini çıkarmak için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nil Çokluk’u bir gün boyunca izledi.

Nil Çokluk’un aylık geliri 446 TL, toplam gideri ise 431 lira civarında. Sinemaya ne zaman gittiğini hatırlamıyor, tiyatro veya diğer kültür sanat etkinliklerinden mecburen uzak kaldığını söylüyor. Zaten alışveriş yapmayı, kendine kıyafet almayı pek sevmiyor.Nil Çokluk 22 yaşında, başarılı bir öğrenci. Annesini dört yaşındayken kaybetmiş, babası ise Suudi Arabistan’da çalışıyor ve başka bir kadınla evli. Kendisine teyzesi ve dayısı yardımcı oluyor. 3 yıl önce İstanbul’a geldiğini söylüyor ve iki yıl boyunca kız arkadaşlarıyla iki ayrı evde ve üniversitenin yardımıyla özel bir yurtta kalmış. Bu öğretim yılında ise İstanbul’a taşınan kuzeniyle birlikte Beykoz Kavacık’ta bir evde yaşıyor. Ve yolculuk başlıyor...Geçen cuma günü Nil’in bir gününe tanıklık ettik, 07.15’te evden çıktı, 5 dakikalık bir yürüyüşten sonra otobüs durağına ulaşıp Levent yönüne giden halk otobüsüne bindi. 08.25’te Levent’te otobüsten inip metroya bindi, yolculuk 15 dakika sürdü ve Osmanbey metro istasyonundan Nişantaşı’nda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne 15 dakikada yürüyerek geldi. Bu yolculuk Nil’in 1 saat 45 dakikasını aldı. Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ayda 55 TL tutarında 160 kez taşıt kullanma hakkı veren akbil sistemi sağlıyor ama Çokluk, “Geçen ay 200 kez akbil okutabiliyorduk bu aydan itibaren 160’a düşürdüler. Zam yapmıyorlar, hâlâ 55 TL ödüyoruz ama bu zammın başka bir şekli” diyor.





Öğlene kadar kütüphanede

Nil, kahvaltısını bir çay ve bir simitle yaptıktan sonra fakültenin kütüphanesinde çalışmaya başladı. Derslerinin olmadığı zamanlarda kütüphanede ücretli olarak çalışan Nil, saat 12.30’a kadar kütüphanede kaldı. Öğle yemeğinde okulun yemekhanesinde yiyen Nil, saat 13.00’ten itibaren derslerine girdi.Ders 17.30’a kadar sürdü. Havanın karardığı bu saatlerde eve dönüş başladı. Nil 20 dakikada Osmanbey metro istasyonuna vardı. Mecidiyeköy’de inen Nil, ilk durakta bindiği için otobüste oturarak seyahat etti. Otobüs 18.05’te hareket etti ve Kavacık’a 20.30’da vardı. Eve gitmeden önce günlük alışverişini yaptı. Aldığı sebze ve meyvelerin ücreti 15 TL tuttu. Çokluk saat 21.10’da evine geldi ve aldıklarını dolaplara yerleştirdi.