4+4+4'ün maliyeti 30 milyar lira

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde hayata geçirilmesi planlanan kademeli zorunlu eğitim için 30 milyar liraya ihtiyaç olduğunu açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimin kademeli olarak 12 yıla çıkarılması nedeniyle ortaya çıkacak derslik ve öğretmen ihtiyacı için çalışma yapıldığını belirterek, ''Personel, cari, donatım, yapım maliyetlerinin hesaplanmıştır. 30 milyar liraya ihtiyaç vardır'' dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesine yazılı yanıt veren Dinçer, üniversite öncesi eğitim sisteminin ülkelere göre yapılandırılmasında; 3+5+2'nin iki ülke, 4+4+4'ün sekiz, 4+5+2'nin dokuz, 5+3+4'ün sekiz, 5+4+3'ün dokuz ülke ve 6+3+3'ün 48 ülkede uygulandığını belirtti.

Dinçer, bu yapı içinde genel olarak birinci kademeden sonra seçimlik derslerin artması, meslekler ya da çeşitli alanlar hakkında bilgilendirmeler yoluyla öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmelerini sağlayacak seçenekler oluşturulduğunu vurguladı.

Dinçer, şunları kaydetti:

''Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması konusunda, bakanlığımızca mevcut öğretmenlerin durumu ile bazı alanlarda ortaya çıkabilecek öğretmen ihtiyacına ilişkin gerekli planlamalar Bütçe Kanunu gereğince bakanlığımıza tahsis edilen kadro sayısına bağlı olarak ve norm kadro esasları doğrultusunda yapılmaktadır. Bu süreçte bir olumsuzluk yaşanmaması bakımından gerekli tedbirler alınmaktadır.

Eğitimin 12 yıla çıkarılması nedeniyle ortaya çıkacak derslik ve öğretmen ihtiyacı konusunda çalışma yapılmış olup personel, cari, donatım ve yapım maliyetleri hesaplanmıştır. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda belirttiğim gibi 30 milyar liraya ihtiyaç vardır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır.''