4+4+4'te ilk ders zili çaldı

Üç aylık yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen bugün ders başı yaptı.



Bu yıl ilk kez okula başlayan olan 60-72 aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin birinci sınıf öğrencisi için ders zili bir hafta erken çaldı.

Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen eğitim ve öğretime bugün başlıyor.

Bu yıl yürürlüğe giren yeni sistemde 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise olmak üzere 12 yıllık zorunlu kademeli eğitime geçildi. Ayrıca, imam hatip liselerinin ortaokul bölümleri açıldı.

En önemli değişiklikse ders müfredatlarında yapıldı. Yeni düzenlemeyle seçmeli ders sayısı ve saati artırıldı.

Seçmeli dersler arasına Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in hayatı gibi dini içerikli derslerin yanı sıra, Arapça ve Kürtçe gibi yaşayan diller ve lehçeler dersleri eklendi.

Yabancı dil öğretiminin ilkokul 2. sınıftan itibaren başlamasına karar verildi.

Geçen yıl ilköğretim 8. sınıfta okuyan öğrenciler ise lise 1. sınıftan eğitime devam edecek. Ancak geçen eğitim öğretim yılında 4. sınıfı tamamlayan ilköğretim öğrencileri bu yıl yeni sisteme göre orta okula başlayacak.

Öğrenciler kademeli eğitimin üçüncü bölümünde mesleki eğitime yönlendirilebilecek.



Yarı yıl 25 Ocak'ta bitecek



Yeni eğitim öğretim yılının birinci dönemi 25 Ocak 2013'te sona erecek. Yarıyıl tatili 28 Ocak-8 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı ise 11 Şubat 2013'te başlayacak ve 14 Haziran 2013'e kadar sürecek. 2013-2014 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2013 Cuma günü başlayacak.