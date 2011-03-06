'444'lü numaralar ücretli hale geldi

T24 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 5 Şubatta aldığı kararla birlikte '444' ile başlayan özel servis numaralarının ücretli hale geldiğini bildirdi.





Kaya, yaptığı açıklamada, GSM operatörü abonesi olan tüketicilerin bir süredir, 444'lü özel numaraları başına alan kodu ekleyerek arama yaptığını belirtti.





Tüketici paket abonesi ise bu aramaya ilave ücret ödemediğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:





''Ancak BTK'nın 5 Şubatta aldığı kararla birlikte '444' ile başlayan özel servis numaraları ücretli hale geldi. 444'lü numaraları aramanın dakikası en fazla 40 kuruştan ücretlendiriliyor. BTK, aldığı kararla ilgili olarak tüketiciyi bilgilendirmediği için birçok tüketici, halen bu yöne aramalar yapmakta olup, sürpriz faturalarla karşılaşacağını bilmiyor. Tüketici hak ve menfaatlerini korumakla görevli olan BTK'nın böyle bir karar almasını anlamak mümkün değil. Tüketici, ikinci şoku gelecek faturalarla yaşayacaktır.''





Kaya, bankacılık, iletişim, ulaşım, sağlık, kamu hizmetleri gibi bir çok alanda 444'lü numaraları sıkça kullanan tüketicinin adeta cezalandırıldığını ileri sürerek, şunları kaydetti:





''BTK, aldığı kararı toplumla paylaşmadığı, internet sitesinde duyurusunu yapmadığı gibi, kararı isteyen tüketiciler için ise ciddi engeller çıkarılmakta, karar saklanmaktadır. BTK bünyesinde yer alan tüketici temsilcisinin, tüketiciyi ne kadar önemsediği de ortaya çıkmıştır. BTK, karardan geri adım atmalıdır. Aksi takdirde gerekli yargısal girişimi başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.''





