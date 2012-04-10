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Politika

4+4+4'e Köşk'ten onay çıktı, CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen yeni eğitim yasasını onayladı

10 Nisan 2012 23:15

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı. Köşk'ten çıkan bu onaya CHP'den tepki gecikmedi ve Gürsel Tekin partisinin Anayasa Mahlkemesi'ne gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”lara da onay verdi.

 

CHP'den Çankaya'ya ilk tepki

 

CHP'li Gürsel Tekin, Abdullah Gül'ün 4+4+4 kararını değerlendirdirirken,  ''Elbette Anayasa Mahkemesine gideceğiz, Gül bu kararıyla, 20 milyar doların suç ortağı olmuştur'' dedi.

 

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