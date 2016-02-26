4+4+4 eğitim sisteminden vaz mı geçiliyor?

Zaman gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 4+4+4 eğitim sistemini değiştireceğini ve eski sisteme geri dönmeyi planladığını öne sürdü. Üniversite sınavlarının yılda 4 kere yapılacağı iddia edilen haberde, meslek lisesinde okuyan öğrencilerin sınavsız geçişlerine de kota konulacağı ileri sürüldü. Haberde ayrıca, lise müfredatının değişeceği, fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerde de hem teorik hem pratik bilgiyi öne çıkaracak değişiklikler yapılacağı iddia edildi.

Gazetenin manşetinde yer alan haberde, "bakanlık bürokratlarının yeni sistemde, imam hatip ortaokullarının kapatılması gerektiğini söylediği, bakanlığın ise bu fikre karşı çıktığı" ifade edildi.

Süleyman Kayhan'ın "Eğitimde eskiye dönüş arayışı" başlığıyla yayımlanan (26 Şubat 2016) haberi şöyle:

"18 milyon öğrenci için MEB köklü değişikliğe hazırlanıyor. Eğitim sistemi silbaştan ele alınacak. Buna göre dört yıl önce hayata geçirilen 4+4+4 sistemi değişecek. Yerine 5+3+4 sistemi gelecek. Ayrıca üniversite sınavlarının sayısı yılda 4'e çıkacak, meslek liseliye kotasız üniversite dönemi bitecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz boz tahtasına dönen Eğitim Sistemini yeniden değiştirmeyi planlıyor. AK Parti iktidarı döneminde neredeyse üç yılda bir değişen sistem, silbaştan yapılacak. 12 yıllık zorunlu eğitim diye bilinen 4+4+4 sistemi gidiyor, yerine ise 5+3+4 geliyor. Eski Bakan Ömer Dinçer'in görevde olduğu 2012'de tartışmalarla birlikte getirilen sisteme eğitim camiası ‘yararlı değil' diye pedagojik açıdan karşı çıkmıştı. 66 aylık çocuklar birinci sınıflarda dersbaşı yapmıştı. Bakanlık bürokratlarının yeni sistemde, imam hatip ortaokullarının kapatılması gerektiğini savunduğu, bakanlığın ise bu duruma soğuk baktığı iddia edildi.

Bakanlığın üzerinde çalıştığı değişiklikler, sadece 12 yıllık zorunlu eğitimle sınırlı değil. MEB, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli çalışıp üniversite sınavını da üçüncü defa değiştirmeye hazırlanıyor. İlk olarak 2005'te tek kısımdan oluşan Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) son verildi. 5 yıl sonra Hüseyin Çelik'in bakan olduğu dönemde Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) oluşan iki aşamalı sisteme geçildi. Bakanlık şimdi ise YGS-LYS sisteminden vazgeçip birbirinin telafisi şeklinde olacak bir yılda 4 üniversite sınavı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Fakat bu sistem maliyetli olacağı için üzerindeki tartışmalar devam ediyor.



"Meslek liseliye üniversitede kota"



Bakanlık, ayrıca YÖK ile yüz binlerce meslek liseliyi ilgilendiren yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Buna göre iki yıllık meslek yüksekokullarına sınavsız geçişlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Sınavsız geçişlerde kota konulması, böylece meslek yüksekokullarının kalitesinin artırılması hedefleniyor. Üç yılda bir sistem değişikliğine giden MEB'in bu paketi hazırlarken eğitim çevresinden görüş alıp almadığı ise bilinmiyor.



Lise müfredatı değişiyor



MEB, sistem değişikliğinin yanı sıra ortaöğretim müfredatına el atmayı da düşünüyor. Lise müfredatında dil ve anlatım dersleriyle Türk edebiyatı dersi eskiden olduğu gibi ‘Türk dili ve edebiyatı' çatısı altında birleştirilecek. Bakanlığın konuşulan yeni çalışmasına göre fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerde de hem teorik hem pratik bilgiyi öne çıkaracak değişikliklere imza atılacak.



Her bakana ayrı sistem



Erkan Mumcu (2002-2003): YÖK Yasası'nı değiştirmek istedi ancak bakanlığı kısa sürdü.

Hüseyin Çelik (2003-2009): LGS kalktı, yerine OKS getirildi. OKS'nin yerine ise 6, 7 ve 8'inci sınıflar için SBS geldi. Liseler 4 yıla çıktı.

Nimet Baş (2009-2011): SBS terk edildi, sadece sekizinci sınıflar sınavdan sorumlu oldu. Düz liseler, Anadolu lisesi yapıldı.

Ömer Dinçer (2011-2013): 8 yıl kesintisiz eğitime son verildi. 4+4+4 sistemi uygulamaya konuldu.

Nabi Avcı (2013-görevde): SBS'den TEOG sistemine geçildi. 4+4+4 sistemine son vermeye hazırlanıyor.