44 yıl aort damarı tıkalı yaşamış

T24- Kalbinde sıkışma hissedince doktora giden Çetin Balkan’a tetkiklerden sonra “Senin yaşamaman gerekiyor” dendi.

Doğuştan aort damarının vücudun alt bölümüne giden kısmı göğüs hizasından kapalı olan Balkan’a sentetik damar takıldı. Benzer durumda doğan bebekler 6 ay yaşayabiliyor, Balkan’sa 44 yaşında.

EDİRNE Keşan’da traktör tamircililiği yapan 44 yaşındaki Çetin Balkan, bir ay önce kalbinde sıkışma hissedince hayatında ilk kez doktora gitti. Yapılan kontrollerinde aortta problem olduğu tespit edilerek, Çorlu’ya transfer edildi. Buradaki doktor, çekilen filmler sonrası, “Senin hiç yaşamaman gerekiyor” diyerek İstanbul’a gönderdi. Acıbadem Maslak Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Alhan, üç boyutlu görüntüler sonrası Çetin Balkan’ın doğuştan aort damarının vücudun alt bölümüne giden kısmının göğüs hizasından kapalı olduğunu, karaciğer, mide, bağırsaklar ve ayakların vücudun diğer ters tarafındaki kılcal damarları genişleterek beslediğini tespit etti. Daha önce dünyada 12, Türkiye’de 2 vaka bildirilen ve 15’inci vaka olan hastaya, 3 gün önce, 24 milim genişliğinde 10 santim uzunluğunda sentetik damar takıldı. Ameliyatla ilk kez aort damarının bir bölümü değiştirilmiş oldu. Operasyona Dr. Önder Teskin, Dr. Şahin Şenay, Dr. Murat Ökten ve Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Elif Akpek katıldı.



6 aydan fazla yaşanmıyor



Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Alhan, uzun süredir yüksek tansiyonla yaşayan hastanın kalp alt bölgede nabız alınamadığını belirtti. Doç. Alhan, bebeklerde nadiren görülen ve 6 ay içinde tedavi edilmediği takdirde hastanın ölümüyle sonuçlanan vakada, hele bu kadar uzun yıllar yaşamasının tek kelimeyle mucize olduğunu belirtti. Alhan, bu şekildeki diğer hastalara geçici çözüm uygulandığını belirterek, önceki vakalarda suni damarla by-pass yapılarak, normal yoldan gidemeyen kan için kesinti olan bölüm devre dışı bırakılarak bir damar eklendiğini söyledi.



Kan dolaşımı durduruldu



Operasyonu yapmak için kan dolaşımının tamamen durdurulması gerektiğini belirten Alhan, “Hastanın vücut ısısını kalp akciğer makinesi, ısı değiştiriciler ve dışarıdan buz torbalarıyla 18 dereceye düşürdük. Böylece beynin kan dolaşımı olmadan 3 dakikalık dayanma süresini 45 dakikaya yükselttik. Bütün kanını makineye boşalttık. Kalbi de durdurduk. Bu bölgeyi açıp kapalı kısım ve baloncuk oluşan damarı çıkardık. Suni damarı takma işlemi 12 dakika, operasyonun tamamı yaklaşık 2.5 saat sürdü.”

İlk kez doktora gitmiştim

İkiz kardeşiyle ortak çalışan ve 13 yaşında bir erkek çocuk

babası olan Çetin Balkan, bu güne kadar hiçbir rahatsızlığı olmadığını söyledi. Balkan, “Günde yarım paket sigara kullanıyorum. Her akşam da 3 duble rakı içiyorum. Yine de söylediklerinde inanamadım” dedi. Balkan’ı eşi hiç yalnız bırakmadı.

Kılcal damar genişledi

Çetin Balkan’ın kalbinden vücuduna kan taşıyan aortun aşağı bölümü tamamen kapalı çıktı. Vücut, yandaki kılcal damarları genişleterek kan ihtiyacını buradan sağladı.