44 yaşında, 31. takımına imza attı

44 yaşındaki forvet oyuncusu Sebastian Abreu, kendisine ait rekoru yine kendisi geliştirdi. Abreu, futbol kariyerinin 31. transferini gerçekleştirdi.

Abreu, Uruguay ekibi Sud America'ya imzasından sonra "Heyecanım ilk günkü gibi" ifadelerini kullandı.

Abreu’nun kariyeri ise şöyle:

Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America