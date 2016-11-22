44. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının ve dizilerin en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri dün gece New York'ta yapılan törenle sahiplerine verildi. Ödüllerin bu yıl 44.'sü verildi.

New York'ta düzenlenen törende ödül alan yapımlar ve isimler şöyle:

En İyi Sanat Programı: The Man Who Shot Hiroshima - Japonya

En İyi Erkek Oyuncu: Dustin Hoffman (Roald Dahl's Esio Trot) - İngiltere

Christiane Paul (Unterm Radar) - Almanya

En İyi Komedi: Hoff the Record - İngiltere

En İyi Belgesel: Krieg der Lügen - Almanya

En İyi Dram: Deutschland 83 - Almanya

İngilizce olmayan ABD Primetime Programı: Francisco, El Jesuita - ABD