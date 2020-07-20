Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala için 44 tabip odası ortak yayımladığı açıklamada, “Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye saldırı olarak görüyoruz, kabul etmiyoruz” dedi.

“Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” dediği için hakkında Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala için 44 tabip odası ortak ilan yayımladı.

Gazetelerde yayımlanan ilanda, olağan dışı dönemlerde topluma karşı sorumluluğu olan bilim insanlarına daha fazla ihtiyaç olduğunun altı çizilerek, “Belirsizlik ve yetersiz bilginin kuşattığı panik ikliminden ancak güven veren bilim insanlarının topluma seslenmesiyle çıkılır. Bu niteliklere sahip bilim insanlarının açık sözlü, içten, gerçeği salamayan paylaşımlarıyla panik azalır” denildi.

Pala’nın bilim insanı olarak Koronavirüs sürecinde görevini yerine getirdiği kaydedilen ilanda, “Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye saldırı olarak görüyoruz, kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Uludağ Üniversitesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, 21 Nisan 2020 tarihinde Koronavirüs salgınına ilişkin “enBursa.com” adlı haber sitesine konuştu. Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Pala’yı “Halkı yanlış bilgilendirdiği” ve “Paniğe yönlendirici açıklamalar yaptığı” iddialarıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet etti. Savcılık, soruşturma sonunda ‘görevsizlik’ kararı vererek, soruşturma dosyasını Uludağ Üniversitesi’ne gönderdi ve üniversite yönetimi Pala hakkında soruşturma başlattı.



Pala Koronavirüs salgınıyla ilgili “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz. Ben 2-3 hafta kadar önce tepe noktasının 20-27 Nisan arasında gözlenebileceğini, ondan sonra bir azalma olacağını ve Haziran’ın 2. haftasına kadar da sönümleneceğini tahmin ettiğimi yazmıştım. Bu tahminin ne kadar geçerli olacağını bu hafta hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Pala’nın 21 Temmuz günü üniversite yönetimine savunma vermesi bekleniyor. (ANKA)