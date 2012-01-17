-44. SİYAD Türk sineması ödülleri verildi İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 44. Türk Sineması Ödülleri Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, SİYAD üyelerinin oylarıyla, 2011'de gösterime giren 70 Türkiye yapımı film arasında yapılan değerlendirme sonucu kazananlara ödülleri verildi. Şevval Sam'ın da mini bir caz konseri verdiği gecede, yapılan değerlendirmeye göre, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü ''Saç'' adlı filmdeki rolüyle Ayberk Pekcan, Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu ödülü aynı filmdeki rolüyle Nazan Kesal alırken, ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' En İyi Film, yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da En İyi Yönetmen ödülünü aldı. Buna göre ödül kategorileri ve bu kategorilerde ödüle değer bulunanlar şöyle: En İyi Yabancı Film: Bir Ayrılık En iyi Film: Bir Zamanlar Anadolu'da En İyi Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan (Bir Zamanlar Anadolu'da) Mahmut Tali Öngören En İyi Senaryo ödülü: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal (Bir Zamanlar Anadolu'da) Cahide Sonku En iyi Kadın Oyuncu Performansı: Nazan Kesal (Saç) En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Ayberk Pekcan (Saç) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Asiye Dinçsoy(Press) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı:Ercan Kesal (Bir Zamanlar Anadolu'da) En İyi Görüntü Yönetimi: Gökhan Tiryaki (Bir Zamanlar Anadolu'da) En İyi Müzik: Mircan Kaya (Kar Beyaz) En iyi kurgu: Bora Gökşingöl, Nuri Bilge Ceylan (Bir Zamanlar Anadolu'da) En İyi Sanat Yönetimi:Haluk Ünlü (Dedemin İnsanları) Ahmet Uluçay Umut Veren Oyuncu Ödülü: Zeynep Oral (Atlıkarınca) Öte yandan, SİYAD'ın bu yılki ''Onur Ödülleri'' de yönetmen Erden Kıral, sinema oyuncusu Perihan Savaş ve yazar ve senarist Osman Şahin'e verildi.