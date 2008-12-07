44 ilde nüfus geriye sarıyor

Türkiye'de yapılan son iki nüfus sayımının sonuçları karşılaştırıldığında nüfusu azalan illerin artan illerden fazla olduğu ortaya çıktı. 2007 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, 37 ilin nüfusu artarken, 44 ilin nüfusu azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nüfusu en çok artan il 2 milyon 555 bin kişi ile İstanbul oldu.



Nüfusu 10 milyon 18 bin 735'den 12 milyon 573 bin 836'ya çıkan İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep izledi.



Ankara'nın nüfusu 2000 yılındaki nüfus sayım sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 4 milyon 4 bin 860 kişiden 4 milyon 466 bin 756 kişiye çıktı. İzmir'in nüfusu 3 milyon 370 bin 866 kişiden 3 milyon 739 bin 353 kişiye, Bursa'nın nüfusu 2 milyon 125 bin 140 kişiden 2 milyon 439 bin 876 kişiye, Gaziantep'in nüfusu ise 1 milyon 285 bin 249 kişiden 1 milyon 560 bin 23 kişiye yükseldi.



Nüfusu en az artan il ise 291 kişiyle Zonguldak oldu. Zonguldak'ın 2000 yılındaki nüfus sayımı sonuçlarına göre 615 bin 599 olan nüfusu, 2007 yılına gelindiğinde 615 bin 890 kişi oldu.



Kahramanmaraş ile Ağrı da Zonguldak'tan sonra nüfus artışının en az olduğu iller. Kahramanmaraş'ın nüfusu 2 bin 30 kişi artarak 1 milyon 2 bin 384'ten 1 milyon 4 bin 414'e yükseldi. Ağrı'da da nüfus 2 bin 135 kişilik artışla, 528 bin 744'ten 530 bin 879 kişiye ulaştı.



Nüfusu en çok azalan il ise Konya. Konya'nın nüfusu 233 bin 84 kişilik eksilmeyle 2 milyon 192 bin 166 kişiden 1 milyon 959 bin 82 kişiye geriledi. Bu ili Trabzon ve Tokat izledi. Nüfusu en az azalan il ise Bolu. Bolu'nun nüfusu 237 kişi azalarak, 270 bin 654 kişiden 270 bin 417 kişiye düştü.



Nüfusu 1 milyonun altında kalan illerde ise bir değişiklik olmadı. Her iki sayımın sonuçlarına göre de nüfusu 1 milyonun altında kalan illerin sayısı 63.



Nüfusu 100-200 bin arasında olan iller sayısında da ciddi bir değişiklik gözlenmedi. 2000 yılındaki sayımlara göre nüfus rakamları bu bantta yer alan Artvin, Bilecik, Gümüşhane, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova ve Kilis'e, 2007 yılı itibariyle nüfusu 270 bin 355 kişiden 174 bin 12 bin kişiye düşen Çankırı katıldı.



2000 yılındaki nüfus sayımına göre Tunceli ve Bayburt'un nüfusları 100 binin altında bulunuyordu. 7 yıl sonraki sayımlarda da durum değişmedi. Bu iki ilin nüfusları halen 100 binin altında ve hızla azalmaya da devam ediyor.



Tunceli'nin 2000'de 93 bin 584 kişi olan nüfusu 2007'de 84 bin 22 kişiye, Bayburt'un ise 97 bin 358 kişi olan nüfusu, 76 bin 609 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun toplamına bakıldığında ise 2000 yılındaki sayımda 67 milyon 803 bin 927 olan ülke nüfusu, 2 milyon 782 bin 329 kişilik artışla 70 milyon 586 bin 256'ya yükseldi.



Nüfus artış hızı düşüyor



Bir taraftan nüfusu azalan illerin sayısı nüfusu artan illerin üzerindeyken, diğer taraftan da nüfus artış hızı düşüyor.



1998-2008 nüfus artış hızı düşüş eğiliminden yapılan projeksiyona göre, bu yıl yüzde 1,18 olarak hesaplanan nüfus artış hızı 2010 yılında yüzde 1,11'e gerileyecek, 2015 yılına gelindiğinde ise yüzde 1'in altında olacak.



2046 yılında nüfus artış hızı hemen hemen sıfır seviyesine düşecek ve nüfus 89 milyon 165 kişi olacak. 2050 yılına gelindiğinde ise eksi yüzde 0,000958'lik artış hızıyla ülke nüfusu 88 milyon 986 kişiye gerileyecek.

