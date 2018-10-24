44 dönümlük Cumhuriyet Parkı 29 Ekim'de açılıyor

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, 44 dönümlük araziye, ilçe halkının isteği üzerine Anadolu Yakası’nın en büyük parkını inşa etti. Cumhuriyet Parkı, 29 Ekim’de hizmete açılacak.

Maltepe’nin 90’ıncı, Cumhuriyetin 95’inci yılı nedeniyle Maltepe Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başlayan ‘Cumhuriyet Benim Festivali’, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda finale hazırlanıyor. 44 dönümlük bir araziye Anadolu Yakası’nın en büyük parkını yapan belediye, burayı 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak hizmete açacak. 29 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek açılışta Koray Avcı, en sevilen şarkılarını Maltepeliler için söyleyecek.

KORKU SAÇIYORDU YEŞİLLE HAYAT BULDU

44 dönümlük arazi, Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi’nde yılda bir defa Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarı ve kesim alanı olarak kullanılıyor, onun dışında yıl boyunca atıl durumda bulunuyordu. Arazinin bulunduğu güzergahı kullanan vatandaşlar, kurban pazarı sonrasında ortaya yoğun koku ve sineğin yanı sıra, bölgenin ıssız ve karanlık olmasından dolayı rahatsız olduklarını belediyeye iletti. Bu duruma kayıtsız kalmayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalle halkına önce bölgenin nasıl değerlendirilmesini istediklerini sordu. Mahalle halkının park yapılmasını istediği alanla ilgili harekete geçen belediye, 44 dönümlük araziyi kent içinde halkın nefes alabileceği bir yeşil alana dönüştürdü.

“GÖKDELEN DEĞİL PARK YAPTIK”

Parkın adını da düzenlediği anketle halka soran Başkan Kılıç, vatandaşlardan ‘Cumhuriyet Parkı’ yanıtını aldı. Maltepe halkına Cumhuriyet hediyesi vermek istediklerini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yıllar önce bu alana Avm’ler, rezidanslar, gökdelenler yapmak istediler. Biz döndük halkımıza danıştık. Halkımızın onayını alarak bölgenin en büyük şehir parkını Maltepe’ye kazandırmak için kolları sıvadık. Söz verdiğiniz gibi tamamladık. Onlar istedi, biz yaptık. Şimdi ise adını yine halkımıza danışarak, ‘Cumhuriyet Parkı’ koyduk. Cumhuriyetimizin 95’inci yılında, Maltepelilere çok güzel bir Cumhuriyet hediyesi vermiş olacağız” dedi.

Cumhuriyet Parkı’nda 4 bin 500 metrekare gölet, etrafında 2 adet seyir terası, kafeterya, etkinlikler için 500 kişilik anfi tiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.