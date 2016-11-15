433 sanat eseri satışa çıkıyor

İstanbul önümüzdeki hafta iki önemli müzayedeye ev sahipliği yapacak. Çağdaş resmin usta isimlerinden Fahrel Nissa Zeid, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Komet, Orhan Peker’e ait eserler Antik AŞ tarafından 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek müzayede ile satışa çıkacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Fahrel Nisa Zeid’in 1949 dönemi ‘Mozaikler’ konulu eseri 350 bin, Komet’in 10 sene içinde tamamladığı, ‘Öğle Uykusundan Uyanırken’ adlı eseri ise 200 bin lira başlangıç fiyatıyla müzayedede olacak. Erol Akyavaş’ın MoMA koleksiyonunda yer alan 1959 döneminden ‘Zafer Kapısı’ ve Che Guevara’yı yorumladığı eseri, Mehmet Güleryüz’ün ‘Uzak bir yerde’, ‘Kılavuz’ ve farklı dönemlerinden eserleri de ilk kez müzayedede satışa sunulacak. Burhan Doğançay’ın ‘Kurdeleler’, ‘Duvarlar’ serisi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’dan ‘Otoportre’, Eren Eyüboğlu, İhsan Cemal Karaburçak, Ferruh Başağa, Orhan Peker, Ferit İşcan, Nuri İyem, Abidin Dino, Ömer Uluç ve Mübin Orhon eserleri de koleksiyoncuların beğenisine sunulacak.

Olgaç Artam tarafından yönetilecek müzayede 19 Kasım 2016 saat 15.00’te Antik Palace’da gerçekleştirilecek. Satışa sunulacak eserler Artam Antik AŞ sergi salonlarında görülebilir.

GÖZLER NEJAD MELİH DEVRİM’İN ESERİNDE

Beyaz Müzayede ise 20 Kasım Pazar günü gerçekleştireceği müzayedede 135 sanatçının, 254 eserini satışa sunacak. Nejad Melih Devrim’in ‘Abstrait Azure’ adlı 1955 tarihli eseri 550-800 bin lira tahmini fiyat aralığı ile satışa sunulacağı çağdaş ve modern sanat müzayedesinde Devrim’in yanı sıra Mübin Orhon, Selim Turan, Abidin Dino, Erol Akyavaş, Adnan Çoker, Ömer Uluç, Neşe Erdok, Nuri İyem, Komet, Mehmet Güleryüz, Canan Tolon, Kemal Önsoy, Fahrel Nissa Zeid, Hakkı Anlı, Fikret Mualla, Nurullah Berk, Burhan Doğançay, Ferruh Başağa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Burhan Uygur, Cihat Burak, Cevat Dereli, Ali Çelebi, Şükriye Dikmen, İhsan Cemal Karaburçak, Avni Arbaş, Turan Erol, Ergin İnan, Devrim Erbil, Güngör Taner, Mustafa Ata, Alev Ebuzziya, Koray Ariş, Osman Dinç, Ramazan Bayrakoğlu, Selma Gürbüz, Murat Pulat, Ansen gibi Türk Çağdaş Sanatı’nın önemli isimlerinin eserleri bulunuyor. Ayrıca, Peter Halley, Sarah Morris, Franz Ackermann, Peter Zimmermann, Jan Voss, Antonio Segui, Gudmundur Erro, Hermann Nitsch ve Alexander Kosolapov gibi dünya çağdaş sanat ustalarının seçkin eserleri satışa sunulacak.

Aziz Karadeniz’in yönetimindeki müzayede, 20 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Maslak Orjin Sanat Merkezi’nde.

<div class="google-native-sn" pagead2.googlesyndication.com="" pagead="" js="" adsbygoogle.js'="" style="box-sizing: inherit; max-height: 1e+06px; width: 736px;">