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Yaşam

43 yıldır okuduğu gazeteleri biriktiriyor!

Nazım Uzunboylu, 'Gazete arşivim, faili meçhul cinayetlere, trafik kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına, avukat, bilim adamı ve öğrencilere ışık tutuyor' dedi

31 Ekim 2012 00:27

Muş'un Varto İlçesi'nin Çaylar Köyü'nde çiftçilik yapan 57 yaşındaki Nazım Uzunboylu, günde 6-7 gazete okuyor ve 43 yıldan beri aldığı tüm yayınları arşivliyor. Uzunboylu'nun evinin bir odasında biriktirdiği gazete arşivinden, adli olaylar için gelenler, öğrenciler ve bilim adamları yararlanıyor.

Evli ve 3 çocuk babası Nazım Uzunboylu, günlük gazeteleri biriktirmeye 14 yaşında başladı. Her gün satın aldığı 6- 7 gazeteyi okuduktan sonra arşivleyen Uzunboylu, önemli haberler hakkında ajandasına notlar düşüyor.

Eşi Gülbahar'la birlikte evlerinin bir odasını gazete arşivine ayıran Uzunboylu, 2001 yılında rahatsızlığınarak hastaneye kaldırıldı. Uzunboylu, hastaneden çıktıktan sonra gazete okumaya ve arşivlemeye devam etti. Almanya'da yaşayan iki çocuğunu ziyarete gittiğinde ise bu kez Alman gazetelerini arşivleyen Nazım Uzunboylu şöyle konuştu:

". Son iki ayda Diyarbakır'a sadece 400 gazetenin fotokopisini verdim. Bu gazeteler birer delil olarak kullanılıyor. Bugüne kadar yüzlerce kişiye yardım ettim. 43 yılda biriktirdiğim gazetelere gözüm gibi bakıyorum. Onların yıpranmaması için odayı havalandırıp gazete ve dergilerin tozunu alıyorum. Bu çok değişik ve güzel bir duygu. Ben ölürsem çocuklarımın bunu sürdürmesini istiyorum.''

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