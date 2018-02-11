43 yıl hapis istemiyle yargılanan tecavüz sanığına 'tanışma' beraati

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, evlilik vaadiyle tanıştığı M.D.\'nin (36) evine zorla girip, tecavüz ettiği, telefonda cinsel tacizde bulunup, ölümle tehdit ederek parasını yağmaladığı iddia edilen Y.G. (20), \'tecavüz\', \'yağma\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\' suçlarından beraat etti. Y.G.\'yi \'cinsel taciz\' ve \'ruhsatsız silah taşımak\' suçundan cezalandıran mahkeme, gerekçeli kararında tarafların birbirlerini tanıdıkları ve önceye dayalı bir ilişkileri olduğu belirtirek, mağdurun soyut iddiası dışında sanığın suçları işlediğini gösterir kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini açıkladı.

Kayapınar ilçesinde yaşayan M.D., 23 Kasım 2013 tarihinde polis merkezine giderek, evlilik vaadi ile tanıştığı Y.G.\'nin zorla evine girdiğini, kendisine tecavüz ettiğini, ölüm tehdidinde bulunduğunu ve tekmeleyerek çantasındaki 500 lirayı aldığını söyledi. Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, 7 Aralık 2013 tarihinde M.D.\'yi arayan Y.G., buluşmak istediğini söyledi. M.D.\'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil kıyafetle buluşma noktası çevresinde önlem aldı. Gelen Y.G., sivil polislerce gözaltına alındı, üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.

M.D.\'nin iç çamaşırından alınan sperm örnekleri ile Y.G.\'den alınan kan örnekleri karşılaştırılmak üzere Kriminal Laboratuvar\'a gönderildi. Hazırlanan raporda, mağdurun iç çamaşırında bulunan sperm örneğinin, şüpheliden alınan kan örneği ile uyumlu olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI, TELEFONLA TACİZ ETTİ

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.G., soruşturmanın devam ettiği dönemde M.D.\'ye cinsel taciz ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. M.G.\'nin telefonunu inceleyen savcılık, şüphelinin cinsel taciz mesajları gönderdiğini tespit etti.

\'BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞÜYORDU\'

14 Ocak 2015\'te Y.G. hakkında, \'Nitelikli cinsel saldırı\', \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'Nitelikli yağma\', \'Cinsel taciz\' ve \'Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma\' suçlarından 21 yıldan 43 yıla kadar hapis istemiyle 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Mahkemedeki ifadesinde M.D.\'yi 5 aydır tanıdığını belirten Y.G., \"Kendisi başka erkeklerle de görüşür. Bunu bilmiyordum. Evlenmek niyetiyle görüştüm. 500 lira parayı ona ben verdim. Olay günü beni çağırdı, evine gittik. Cep telefonuna aşk mesajları geldi. Başka erkeklerle görüştüğünü anlayınca 500 liramı geri aldım ve çıktım. Rızası ile evine girdim. Kesinlikle vurmadım. Sürekli para istiyordu. Rızasıyla cinsel ilişkiye girdik\" dedi.

SAVCI, SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI TALEP ETTİ

M.D. ise, soruşturma sırasında verdiği ifadede ayrıntıları anlattığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, olay günü sanığın konuşma bahanesiyle mağdurun evine gittiğini, burada kapının sürgüsünü çektiğini ve mağdura tecavüz ettiğini söyledi. M.D.\'nin çamaşırında sanığa ait DNA profilinin tespit edildiğini hatırlatan savcı, Y.G.\'nin genç kadına cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiğini de ifade etti. Sanığa tüm suçlardan ceza verilmesini isteyen savcı, Y.G. hakkında mağdurun evine girdikten sonra rızası dışında kalmaya devam ettiği için \'Konut dokunulmazlığını ihlal\' ve mağdura gönderdiği mesajlar nedeniyle \'Tehdit\'ten suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

CİNSEL TACİZ VE RUHSATSIZ SİLAHTAN BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme, Y.G.\'nin \'nitelikli cinsel istismar\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'Yağma\' suçlarından kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği için beraatine karar verdi. Y.G.\'yi \'cinsel taciz\' suçundan 4 ay 15 gün, \'ruhsatsız silah bulundurma\' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın suça eğilimli kişiliği, çevresi ile geçimsizliği ve suçtan sonraki davranışlarını dikkate alarak ceza oranında indirim yapmadı. Sanığın duruşmadaki hareketleri ile yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı için cezasının ertelenmesine de karar verilmedi.

AİHS\'E GÖRE MASUMİYET KARİNESİ

Gerekçeli kararı açıklayan mahkeme, tarafların olay öncesi, olay günü ve sonrası yoğun telefon görüşmesi ve mesajlaşmaları olduğunu belirtti. Sanık ve mağdurun birbirlerini önceden tanıdıkları ve önceye dayalı ilişkilerinin olduğu belirtilen kararda, \"Uzmanlık raporunda mağdur üzerinde farklı genotipe rastlandığı tespit edilmiştir. Olay günü alınan cinsel saldırı raporunda, mağdurun zorlamaya maruz kalmadığı anlaşılmıştır. Paranın mağdurdan zorla alındığına ilişkin kendi ifadesi dışında delil yoktur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nde garanti altına alınan masumiyet karinesi uyarınca soyut iddia dışında sanığın suçları işlediğini gösterir kesin ve inandırıcı delil elde edilememiştir\" denildi.



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