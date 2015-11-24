43. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri töreni, New York'ta yapıldı. En iyi erkek oyuncu dalında yarışan Engin Akyürek, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

ABD dışında yayınlanan televizyon yapımlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ödül töreninde, en iyi erkek oyuncu dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü, Ramses dizisindeki performansıyla Hollandalı aktör Maarten Heijmans kazandı.

Heijmans ile aynı kategoride, Kara Para Aşk dizisindeki performansıyla finallere kalan Türk oyuncu Engin Akyürek de yer alıyordu. Tören öncesinde kırmızı halıda yürüyen Akyürek, Türk ve yabancı hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir Türk oyuncu olarak Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hilton Oteli'nde düzenlenen törende en fazla ilgi çeken isimlerden biri, Amerikalı ünlü aktör Michael Douglas oldu. Douglas, ABD'nin önde gelen medya gruplarından HBO'nun CEO'su Richard Plepler'e Uluslararası Emmy Yöneticilik Ödülü'nü verdi.

Gecede belli başlı kategorilerde ödül alan yapımlar ve sanatçılar şöyle:

En iyi erkek oyuncu: Maarten Heijmans (Hollanda)

En iyi kadın oyuncu: Anneke von der Lippe (Norveç)

Dram dizisi: Engrenages (Fransa)

Komedi: Doce de Mae (Brezilya)

Belgesel: Miners Shot Down (Güney Afrika Cumhuriyeti)

TV filmi/Mini dizi: Soldat Blanc (Fransa)