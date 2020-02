43 ülkeden 210 film seyirciyle buluşacak; İstanbul Film Festivali 6 Nisan'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin 37.si başlıyor.

6 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak 37. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve en nitelikli örneklerinin gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler, özel gösterimler, dijital deneyimler, konserler, sergiler de yer alıyor.

37. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç ustalara, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlerden klasik başyapıtlara zengin bir program sunuyor.

18 bölümde 200’e yakın filmin gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle festival 12 gün boyunca İstanbullulara sinema heyecanını yaşatacak.

37. İstanbul Film Festivali’nde kırmızı halı heyecanı 6 Nisan Cuma akşamı, Lütfü Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda yaşanıyor. Festivalin Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra teşekkür plaketlerinin de takdim edileceği törene Türkiye sinemasının seçkin simaları, Türkiye’den ve yurtdışından konuklar, oyuncular ve yönetmenler gibi sinema dünyasının merakla takip edilen isimleri 19.30’da başlayacak kırmızı halıda yürüyecek. Saat 20.30’da başlayacak açılış töreninde oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner festivalin Sinema Onur Ödülleri’ni alacak. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin’e ise Sinema Emek Ödülü verilecek.

6 Nisan Cuma akşamı saat 19.30’dan itibaren kırmızı halı geçişi ve 20.30’da başlayacak ödül töreni ise Vodafone TV tarafından canlı yayınlanacak ve tüm Türkiye’den takip edilebilecek.

Vikingler dizisinin yıldızı Travis Fimmel İstanbul Film Festivali’nde

Açılış töreninin ardından festival, Andrew Haigh’in yönettiği ve Charlie Plummer’a Venedik’te En İyi Genç Oyuncu ödülü getiren Lean on Pete filmiyle başlayacak. Lean On Pete’in oyuncularından Travis Fimmel da festivalin konuğu olacak. Vikingler dizisinde Kral Ragner rolüyle tanınan ünlü oyuncu Travis Fimmel, açılış filmi Lean On Pete’i sunmak üzere törene katılacak.

Açılış filmi Lean On Pete eşzamanlı olarak 6 Nisan Cuma akşamı 21.30’da Beyoğlu’nda Atlas Sineması ile Kadıköy’de Rexx Sineması’nda da gösterilecek. Travis Fimmel aynı akşam Atlas Sineması’ndaki 21.30 gösteriminin sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

7 Nisan Cumartesi günü 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Cinemaximum Zorlu Center’da eşzamanlı gösterimleri yapılacak olan filmin Cinemaximum City’s gösteriminin bitiminde Travis Fimmel, bir kez daha hayranlarıyla buluşacak ve sorularını yanıtlayacak.

Festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelecek bir diğer bir yıldız isim, Y Tu Mama Tambien ve Pan’ın Labirenti filmleriyle hafızalarda yer edinmiş İspanyol oyuncu Maribel Verdú olacak. Verdú, Antidepresan bölümünde yer alan Abrakadabra filminin başrolünde yer alıyor.

Pablo Berger’in gerilim, kahkaha, doğaüstü olaylar ve 80’ler nostaljisiyle dolu bu çok renkli kara komedisi 13 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda, 14 Nisan Cumartesi saat 11.00’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda ve 17 Nisan Salı günü saat 13.30’da Kadıköy Rexx Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen Pablo Berger ve oyuncu Maribel Verdú ise 13 Nisan Cuma günü saat 19.00’da, Cinemaximum City’s’deki gösterimde bulunacaklar.

Festival takipçilerinin yakından tanıdığı bir isim bu yıl yeniden festivale konuk oluyor: Peter Greenaway. 1997 yılında festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alan, festivalde birçok kez ustalık sınıfı veren ve birçok filmini izlediğimiz Peter Greenaway, bu kez kendini konu alan The Greenaway Alphabet / Greenaway Alfabesi belgeseliyle birlikte İstanbul Film Festivali’nin konuğu oluyor. Yenilikçi yönetmen Peter Greenaway ve onun sinemasına, sanat görüşüne ve ilişkilerine yoğunlaşan Greenaway Alfabesi’nin yönetmeni ve Greenaway’in eşi, multimedya sanatçısı Saskia Boddeke de festivalin konukları arasında. Greenaway Alfabesi, 7 Nisan Cuma günü saat 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, 9 Nisan Pazartesi saat 13.30’da Atlas Sineması’nda ve 11 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Cinemaximum Zorlu’da gösterilecek. Filmin 7 Nisan Cuma günü saat 11.00’de Beyoğlu Sineması’ndaki gösteriminde yönetmen Saskia Boddeke, Peter Greenaway ile birlikte izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

İstanbul Film Festivali’ne bu yıl konuk gelecek birçok sinemacı arasında Fajr Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülünü de alan Ev filminin İranlı yönetmeni Asghar Yousefinejad; Galiçya’da çamaşır makinesi satarken arkadaşlarıyla çektiği ilk filmi Köpuzlar ile David Lynch, Michael Haneke gibi yönetmenlerle karşılaştırılan Andrés Goteira; Locarno’da Jüri Özel Ödülü dahil bir çok festivalden ödüllerle dönen, gerilim seviyesi yüksek bir çağdaş müzikal Görgü Kuralları’nın oyuncusu, Portekizli dansçı ve oyuncu İsabél Zuaa; Yağmurdan Sonra filmiyle tanınan, Çiçek İstemez bölümünde Bikini Moon filmi yer alan Milcho Manchevski; bu yıl Ümmü Gülsüm’ün Peşinde filmi Musikişinas bölümünde yer alan, bu yıl festivalin uluslararası jürisinde de yer alan İranlı ünlü sanatçı Shirin Neshat’ın da aralarında olduğu yüzü aşkın yönetmen, yapımcı, oyuncu bu yıl 37. İstanbul Film Festivali’nde seyircilerle buluşuyor. Konuklarla gerçekleştirilecek soru/cevap, sohbet vb. etkinlikleri festivalin internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Bergman 100 Yaşında

Sinema tarihinin en saygın yönetmenlerinden Ingmar Bergman’ın doğumunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, Bergman’ın yönettiği Türkiyeli yönetmenler tarafından seçilen 9 başyapıt, festival programında Volvo Car Turkey sponsorluğundaki Bergman 100 Yaşında bölümünde yer alıyor. Efsane sinemacı, Bergman Merkezi’nin yöneticisi Jannike Åhlunds ile festival danışmanlarından sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğündeki, İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleştirilecek festival sohbetinde enine boyuna tartışılacak. Bergman hayranlarının kaçırmaması gereken bu sohbet, 7 Nisan Cumartesi saat 16.00’da, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek.

Yeşilçam’dan Bugüne

Festivalin bu yıl Onur Ödülü verdiği Osman Şahin, Aram Gülyüz ve Arif Keskiner, duayen sinema yazarı Atilla Dorsay’ın moderatörlüğünde bir araya geliyor. 8 Nisan Pazar saat 16.00’da, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılacak “Yeşilçam’dan Bugüne” isimli bu özel sohbeti özellikle Yeşilçam’ı sevenler kaçırmamalı.

Festival Stüdyosu / Muhsin Akgün

Ağırlıklı olarak portre ve performans fotoğrafları çeken Muhsin Akgün, İstanbul Film Festivali için yürüttüğü özel proje kapsamında festivalin Ulusal Yarışma ve Yarışma Dışı bölümlerindeki filmlerde rol alan yeni nesil oyuncuların iPhone kullanarak portrelerini çekti. Galeri Işık Teşvikiye’de gerçekleşecek sergi 4-28 Nisan tarihleri arasında, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

Mitler

Bu yıl, İstanbul Film Festivali Bergman’ın 100. yaş kutlamaları kapsamında bir de sergiye kapılarını açıyor. Mediha Didem Türemen'in solo sergisi Mitler, Bergman'ın Yedinci Mühür filmi ekseninde, Türemen'in akademik çalışma sürecinde oluşturduğu fotoğraf işleri, filmin ruh halinin yansımalarından bugüne odaklanıyor. "Film, belgelediği zamanın dışında bir düştür" diyen Ingmar Bergman'dan ilhamla Mitler sergisi, “Bergman'a saygıyla" notuyla Bergman Vakfı, Adahan İstanbul ve Mixer Galeri işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Adahan İstanbul’da gerçekleşecek sergi 3-23 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

37. İstanbul Film Festivali deneysel video çalışmaları, canlı görsel tasarımları/performansları ve Plastikman, Richie Hawtin, Captain Comatose için ürettiği müzik videolarıyla tanınan Ali Mahmut Demirel’in yer aldığı projede Arter ile işbirliği yapıyor. Ali Mahmut Demirel’in üretim sürecini bütünsel bir yaklaşımla ele alan program kapsamında sanatçının Başak Doğa Temür küratörlüğündeki “Ada” başlıklı kişisel sergisi 16 Mart-15 Temmuz tarihleri arasında Arter’de düzenleniyor. Sanatçının sergide yer alan üç videosunun esin kaynağını oluşturan Derek Jarman’ın The Last of England / İngiltere’nin Sonu, Andrey Tarkovski’nin Stalker ve Metin Erksan’ın Kuyu filmleri de 37. İstanbul Film Festivali’nin Mimari Ütopyalar–Sinematik Distopyalar özel bölümünde gösterilecek.

Festival biletleri nerede?

37. İstanbul Film Festivali biletleri, Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarındaki ana gişelerden temin edilebiliyor. Biletler festival boyunca tüm festival sinemalarından da alınabilecek. Festival biletleri bu yıl da hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle satışa sunuldu.

Ek seanslara dikkat

Festivalde yoğun ilgi gören bazı filmlere ek seanslar konuldu. Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü alan ve Joaquin Phoenix’e de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandıran Lynne Ramsay filmi You Were Never Really Here 6 Nisan Cuma 19.00’da Atlas’ta, Berlin’de Wes Anderson’a En İyi Yönetmen ödülü getiren Köpek Adası 6 Nisan Cuma 19.00’da Rexx Sineması’nda, Muhteşem Kadın ile bu yıl Oscar kazanan Sebastian Lelio’nun yönettiği İtaatsizlik 6 Nisan Cuma 21.30’da Beyoğlu Beyoğlu Sineması’nda ve bu yıl Berlin Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü alan, Adina Pintilie’nin ilk uzun metrajlı filmi Dokunma Bana 19 Nisan Perşembe 19.00’da Atlas Sineması’nda gösterilecek.

Festival takipçileri iyi bilirler, her zaman bir şans daha vardır. Festivaldeki birçok filme hâlâ bilet bulmak mümkün olduğu gibi mutlaka izlemek istediğiniz filmler için seans öncesinde gişelerden yapılan numarasız bilet satışlarını takip edebilirsiniz.

Festival günlüğü

Festivali gün gün takip etmek, konuklarla söyleşilerden, filmlerinin gösterimlerine katılacak oyuncu, yönetmen ve yapımcıların anlattıklarından haberdar olmak artık daha kolay. Siz de İstanbul Film Festivali’nin internet sayfasını ziyaret edin, festival günlüğü ile her etkinlikten haberdar olun. Festival günlüğü için film.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca İstanbul Film Festivali programını yaparken izleyicilerimizin daha kolay ve rahat film seçebilmeleri için programda yer alan filmler, 65 kategoriden etiketlerle işaretlendi. Böylece beğendiğiniz tür veya kategorideki filmleri etiketler sayesinde daha kolay ayırt edebilecek ve programınızı kolayca yapabileceksiniz.

İstanbul Film Festivali ile ilgili tüm gelişmeleri; son dakika haberlerini, etkinlikler ve konuklarla ilgili bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.