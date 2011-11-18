T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

4,3 milyon Türk göçmene diaspora yol haritası İSTANBUL (A.A)

18 Kasım 2011 16:01

-4,3 milyon Türk göçmene diaspora yol haritası İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yurt dışında yaşayan 4 milyon 261 bin Türk göçmenin Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak amacıyla bir diaspora yol haritası oluşturdu.  ''Diaspora Stratejileri: Türk Diasporası İçin Öneriler'' başlıklı çalışma, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nda yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışmada ''Türkiye'nin diaspora için yapabilecekleri'' ve ''diasporanın anavatan için yapabilecekleri'' 2 ayrı başlıkta incelendi. Diasporanın Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayabileceği projeler arasında, Türkiye'deki sektör ve şirketlerin kalkınmasına yönelik lider diaspora üyelerinin kilit rol oynayacağı ''girişim sermayesi ortaklıklarının'' kurulması ve yürütülmesi önerisi yer alıyor. Diaspora üyelerinin çalıştıkları ülkenin imkanlarını kullanarak uzman oldukları alanda belli bir süre Türkiye için çalışması da öneriler arasında bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24