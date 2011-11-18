-4,3 milyon Türk göçmene diaspora yol haritası İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yurt dışında yaşayan 4 milyon 261 bin Türk göçmenin Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak amacıyla bir diaspora yol haritası oluşturdu. ''Diaspora Stratejileri: Türk Diasporası İçin Öneriler'' başlıklı çalışma, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nda yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışmada ''Türkiye'nin diaspora için yapabilecekleri'' ve ''diasporanın anavatan için yapabilecekleri'' 2 ayrı başlıkta incelendi. Diasporanın Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayabileceği projeler arasında, Türkiye'deki sektör ve şirketlerin kalkınmasına yönelik lider diaspora üyelerinin kilit rol oynayacağı ''girişim sermayesi ortaklıklarının'' kurulması ve yürütülmesi önerisi yer alıyor. Diaspora üyelerinin çalıştıkları ülkenin imkanlarını kullanarak uzman oldukları alanda belli bir süre Türkiye için çalışması da öneriler arasında bulunuyor.