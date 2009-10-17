T24 LogoT24 Logo
Sağlık

43 milyon doz aşı geliyor!

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanlığı'nın 30 milyon adet domuz gribi aşısı alacağını bildirdi.

17 Ekim 2009 03:00

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, Türkiye’ye Glaxo Smith Kline’dan 25 milyon doz, Novartis’ten 15 milyon doz, Sanofi Pasteur’den 43 milyon doz aşı alınacağını açıkladı.

Sigara virüsün etkisini artırıyor

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracedin Çom da, domuz gribi aşısının 500 dozunun pazartesi günü Türkiye’de olacağını bildirdi. Çom, “Çocuklarında hastalık belirtisi görenler bize başvursunlar” dedi.

Bilkent BUPS’da görülen domuz gribi vakalarının ardından, Bilkent bünyesindeki diğer ilköğretim okulları ve liselerde de yoğun tedbirler alındı.

Konya’da yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvuran Kanadalı bir turist  domuz gribi şüphesiyle karantinaya alındı.

Bütün öğrenciler aşılanacak

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye’nin domuz gribiyle ilgili her türlü tedbirini aldığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı 30 milyon adet domuzgribi aşısı alacak. Bütün okullarda domuz gribi aşısı uygulanacak” dedi. “Domuz gribi bu kadar çoğalacak diye bir panik havasının oluşturulması yanlış olur” diyen Çubukçu şunları söyledi: “Bir felaket beklentisi içinde değiliz. Sadece en iyi ve en kötü senaryoya göre hazırlıklarımızı yaptık. Sağlık Bakanlığımız tarafından bütün okullarımızda domuz gribine karşı aşı uygulanacak. Yıl başına kadar eğitim çağındaki çocuklara yaş gruplarına göre aşılama yapılacak.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24