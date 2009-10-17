43 milyon doz aşı geliyor!

Sigara virüsün etkisini artırıyor

Bütün öğrenciler aşılanacak

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracedin Çom da, domuz gribi aşısının 500 dozunun pazartesi günü Türkiye’de olacağını bildirdi. Çom, “Çocuklarında hastalık belirtisi görenler bize başvursunlar” dedi.Bilkent BUPS’da görülen domuz gribi vakalarının ardından, Bilkent bünyesindeki diğer ilköğretim okulları ve liselerde de yoğun tedbirler alındı.Konya’da yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvuran Kanadalı bir turist domuz gribi şüphesiyle karantinaya alındı.Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye’nin domuz gribiyle ilgili her türlü tedbirini aldığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı 30 milyon adet domuzgribi aşısı alacak. Bütün okullarda domuz gribi aşısı uygulanacak” dedi. “Domuz gribi bu kadar çoğalacak diye bir panik havasının oluşturulması yanlış olur” diyen Çubukçu şunları söyledi: “Bir felaket beklentisi içinde değiliz. Sadece en iyi ve en kötü senaryoya göre hazırlıklarımızı yaptık. Sağlık Bakanlığımız tarafından bütün okullarımızda domuz gribine karşı aşı uygulanacak. Yıl başına kadar eğitim çağındaki çocuklara yaş gruplarına göre aşılama yapılacak.”