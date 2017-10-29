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43 kiloya düşen Merve Boluğur'a doktorundan set yasağı

30 yaşındaki oyuncu 3 ayda 8 kilo verdi

29 Ekim 2017 18:35

Oyuncu ve model Merve Boluğur, 43 kiloya düştü. Ünlü oyuncunun doktorunun tavsiyesi sonrası bünyesinin yoğun dizi temposunu kaldıramadığı için bir süre yalnızca modellik yapacağı öne sürüldü.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç'tan boşanma öncesi ve sonrasındaki 3 ayda 8 kilo veren Boluğur, 43 kiloya kadar düştü. 30 yaşındaki oyuncu, her ne kadar sağlıklı olduğunu söylese de rutin kontroller için gittiği doktorları tarafından bazı yasaklarla karşılaştığı aktarıldı.

Hızlı kilo verdiği için uyku düzeni ve beslenmesine dikkat etmesi şart olan Merve Boluğur'u, doktorunun, "Bir süre dizi ve film setlerinden uzak dur. Çekimlerin uzun saatler sürmesi ve o yoğun tempo, sağlığına zarar verebilir" diyerek uyarıda bulunduğu ifade ediliyor. Bunun üzerine ünlü oyuncunun, bir süre modellik yapmaya karar verdiği belirtildi.

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