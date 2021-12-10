43 deve, botoks nedeniyle 'güzellik yarışması'ndan diskalifiye edildi

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Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen popüler "deve güzellik yarışması"nda 43 deve, botoks veya başka kozmetik müdahaleler sebebiyle diskalifiye edildi.

Başkent Riyad'ın 100 kilometre kadar dışında düzenlenen 40 günlük Kral Abdülaziz Deve Festivali aralık ayı başında başladı. Festival kapsamında yapılan güzellik yarışmasını kazanan devenin sahibine 66 milyon dolar para ödülü veriliyor.

6 yıldır yapılan festivalde daha önce de develere sahiplerinin botoks ve benzeri müdahalelerde bulunduğu tespit edilmişti. Bu sene ise yeni bir rekor kırıldı organizatörler 147 kozmetik müdahale gördü. Bunlardan 43'ü diskalifiye edildi.

Develerine kozmetik müdahalede bulunduğu tespit edilen yarışmacılar para cezasına çaptırılıyor. Yetkililer, müdahaleyi tespit etmek için x-ray cihazı da kullanıyor.