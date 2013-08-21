43 bin Yahudi'nin öldürüldüğü kampa giden Merkel tartışma yarattı

Seçim kampanyasını sürdüren Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin güneyindeki Dachau toplama kampını ziyaret etti.

Merkel, 43 binden fazla Yahudi’nin öldürüldüğü kamptaki anıta çelenk koydu.

Kamptan sağ kurtulan 93 yaşındaki Max Mannheimer'in davet ettiği Merkel, Yahudi soykırımının hala Almanya için bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

Merkel, “Bu insanların kaderi beni mutsuzluk ve utanca boğuyor. Bu toplama kampı bize acımızı hatırlatan daimi simgelerden” şeklinde konuştu.

Merkel, bu ziyaretle kampa giden ilk Almanya Başbakanı olurken, eleştirilerden kurtulamadı.

Merkel'in toplama kampından sonra seçim kampanyası için düzenlenen bir kutlamaya katılması tepkiye neden oldu.

Muhalefet Merkel'in ziyaretinin samimi olmadığını dile getirirken, Almanlar da ikiye bölünmüş durumda.

Almanya'da federal seçimler 22 Eylül'de düzenlenecek. Anketler Merkel'in önderliğindeki Hristiyan Demokratların önde olduğunu gösteriyor.