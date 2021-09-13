43 alanda İstanbul için Koronavirüs riski haritası; taksi, miting, berber, kafe, stadyum, cenaze…

T24 Yaşam

Covid-19 salgınında Türkiye geneli bulaş oranları tekrar yükselirken, İstanbul için Ağustos 2020 verilerine dayanarak, bulunulan alan ve mekânları puanlayan interaktif bir risk haritası hazırlandı.

Ağustos 2020’de İstanbul ilinde Covid-19 bulaşı ile ilgili risk algısı üzerine yapılan bilimsel çalışma; Dr. Ümit Kartoğlu, Deniz Nala Kartoğlu, Dr. Levent Eker, Dr. Hamza Özdemir ve Dr. Nilüfer Ayşe Özaydın ekibi ile yapıldı.

Çalışma, kişisel korunma önlemlerinin kullanımını ve günlük yaşamdaki 43 etkinlikle ilgili risk algısını sağlık profesyonelleri (738) ve sağlıkçı olmayan (876) kesim arasında karşılaştırıyor. Çalışma, 738 sağlıkçının verdiği risk puanlarının ağırlıklı ortalamaları ile oluşturulan İstanbul risk haritasını içeriyor.

Benzer araştırmalarda risk sıralamaları genelde çubuk, balon ya da ikon grafikler şeklinde yapılırken, bu çalışmanın karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in çizgileriyle sıra dışı bir infografik olarak sunulduğu belirtildi.

Çalışma Türkiye’nin tıp dergisi ACTA MEDICA’da yayımlandı.

Kemal Gökhan Gürses’in çizgileriyle farklı bir boyutta görselleştirilen infografiği izlemek için burayı tıklayabilirsiniz.