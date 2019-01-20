42'nci Atatürk Kupası'nın sahibi Mannheim Türkspor oldu

Mümin KARACA / Pforzheim(Almanya),(DHA) -

Berlin Büyükelçiliği\'nin himayesinde ve Almanya\'daki başkonsoloslukların katkılarıyla düzenlenen 42\'nci Atatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası sahibi Mannheim Türkspor oldu.

Almanya\'daki Türk toplumu ve gençler arasında ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvanın Karlsruhe Başkonsolosluğu bölgesi eleme maçları 19 Ocak Cumartesi günü oynandı. 42 yıldır ara vermeden devam eden tek konsolosluk olan Karlsruhe Başkonsolosluğu\'nun görev bölgesini kapsayan ve Gu-Pforzheim Türkspor\'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya 20 takım katıldı. Bu yıl Almanya genelinde ilk defa grup maçlarına Karlsruhe Başkonsolosluğu futbol takımı da katıldı. 19 Oak Cumartesi günü Bertha-Benz-Halle Kapalı Spor Salonu\'nda saat 09.00\'da başlayan karşılaşmalar dört grup halinde saat 21.00\'e kadar sürdü. Çekişmeli ve zevkli geçen maçlara Pforzheim halkı büyük ilgi gösterdi.

Düzenlenen turnuvada Mannheim Türkspor, Mosbach Türkspor\'u 3-2 yenerek şampiyonluğu elde ederken 300 Euro para ödülünün de sahibi oldu. Mosbach Türkspor ise ikincilik kupasıyla birlikte 200 Euro para ödülü kazandı. Turnuvanın üçüncüsü Pforzheim Fatihspor oldu.

Mannheim Türkspor\'un kupa ve para ödülünü takım kaptanı Kerim Öztürk\'e takdim eden ve kupanın manevi önemine dikkati çeken Başkonsolosluk Spor Sorumlusu İlkay Kuyrukcu, \"En büyük özelliği Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk\'ün adını taşıması. Sportif faaliyet olmasının ötesinde, Atatürk\'ün ismini de yaşatıyor, toplumumuz arasında birlik ve dayanışma duygularını pekiştiriyoruz\" dedi.

Turnuvanın finalinin ise Berlin Büyükelçiliği himayesinde Berlin\'de oynanması planlanıyor.

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