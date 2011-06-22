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Yaşam

428 SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ HATAY (A.A)

22 Haziran 2011 16:25

-428 SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ HATAY (A.A) - 22.06.2011 - Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Kızılay tarafından kurulan geçici çadır kentlere yerleştirilen Suriyelilerden 428'inin ülkelerine geri döndükleri bildirildi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ''genel af'' açıklamasının ardından Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde kurulan geçici çadırlarda kalan 428 Suriyeli'nin ülkelerine geri döndükleri belirtildi. Beş geçici çadır kentte kalanların sayısının 10 bin 290 olduğu belirtildi. Bu arada, 15'i refakatçi toplam 40 yaralı Suriyelinin de Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

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