Aksaray’ın Yeşilova kasabasındaki Acemhöyük kazı alanında, Erken Tunç Çağı’na ait 4200 yıllık çocuk oyuncağı bulundu. Pişmiş topraktan yapılan çıngırağın, içindeki çakıl taşları sayesinde ses çıkaran bir oyuncak olduğu düşünülüyor.

Arkeofili’nin haberine göre, Erken Tunç Çağı’nda yapılmış olan çıngırak ile ilgili bilgi veren Acemhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aliye Öztan, eserin MÖ. 2200 yıllarına, yani günümüzden 4200 yıl öncesine ait olan tabakada bulunmuş olan bir çocuk oyuncağı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Öztan, “Pişmiş topraktan yapılmış. Çanta şeklinde. Üstünde bir kulpu olacak. Kenarında da çizilerek yapılmış. Bir bölmenin içinde nokta bezekleri var. Tamamen kapalı. Bunun özelliği ise salladığınız da içine konulan çakıl taneleri sayesinde güzel ses çıkarıyor. Günümüzün plastikten yapılan çocuk oyuncaklarının en eski örneklerinden bir tanesi. Buna benzer önceki yıllarda bulduğumuz başka oyuncaklar da vardı ama tipi farklı. Bu, bu yılın ilginç parçalarından bir tanesi” dedi.

Acemhöyük’te kazı çalışmasının amacını da anlatan Öztan, “Burada çalışma yapmamızın amacı Erken Tunç Çağı’na ait tabakaların geç ve onun altındaki dönemleri bir arada inceleyebilmek. Çünkü bu alanda Erken Tunç Çağı’na ait kentin suru mevcut” dedi.

Prof. Dr. Öztan, alanda farklı tabakalara ait ayrıca çocuk oyuncağı, kemikten yapılmış kolye tanesi, metalden iğneler ve fincanlar gibi buluntular bulduklarını belirtti.