420 yıllık külliye duvarına kamyon kapısı açtılar!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 420 yıllık tarihi Sinan Paşa Külliyesi'nin duvarı restorasyon çalışmaları kapsamında kamyonların giriş çıkışı için yıkıldı. Yenişehirliler malzeme taşınması için duvarın yıkılmasına tepki gösterdi.

Üçüncü Murat ve Üçüncü Selim dönemlerinde sadrazamlık yapmış Sinan Paşa adına yaptırılan külliye Yenişehir'in ayakta kalmış en önemli tarihi eserlerinden biri. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon için Sama İnşaat'a ihale ettiği çalışmaları şu anda taşeron şirket yürütüyor. Duvarın yıkılmasının belediyenin bilgisi dâhilinde yapıldığı ileri sürülüyor.

Ensar Tuna Alatürk'ün CİHAN'da yer alan haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Plan-Bütçe Komisyonu Üyesi Ercan Özel, restorasyon çalışmalarının sürdüğü külliyede birkaç gün önce duvarın yıkılarak kapı açıldığını söyledi. Özel, "420 yıllık tarihi bir duvar restorasyon adı altında yıkılmış ve harap edilmiş durumda" dedi.

Yunanlıların dahi bu tarihi yapıya böyle zarar vermediğini anlatan Ercan Özel, "Yenişehir 1920 ve 1921 yıllarında Yunan işgaline uğradı beş kez ve ciddi bir tahribat gördü. Yunan askerleri 7 kıtada hüküm sürmüş Osmanlı eserlerine saygı gösterdi, bu kervansaraya bu manada zarar vermedi. Muhakkak sorumluları vardır, yetkililerden biz bir açıklama bekliyoruz. Çünkü bu bir değerdir, kültür değeri ve hazinesidir bunların ayakta kalması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Duvarın araçların girmesi için yıkıldığını anlatan Ercan Özel, "Araçların girmesi için tarihi bir duvar yıkıldı ki, buraya iki tane araçların girmesi için yol var, onlar kullanılabilirdi. Yetkileri görevi çağırıyoruz, bu bir vatandaşlık görevidir. Burada çok ciddi bir tahribat yapılmıştır, tarih burada özenle yağmalanmıştır." şeklide konuştu.

Soruşturma başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda bir soruşturma başlattığı yönünde bilgilerinin bulunduğunu ifade eden Özel, "Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge müdürlüğü bu konuda bir rapor hazırlıyor sayın müsteşara sunmak üzere. Sanırım bir kaç hafta içinde sonuçlanacaktır. Ama şu bir gerçek ki bu duvar ardık yerine gelmeyecek ve buraya bir şey yapılsa bile bu bir yama şeklinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yenişehirli vatandaşlardan Mazlum Güler ise şunları söyledi: "Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Yenişehir'de ikamet ediyoruz bu yolu kullanıyorduk. Dışarıdan baktığımızda her hangi bir sorun yoktu. Bir sabah uyandığımızda bu duvarın harap edildiğini gördük. Burada 5-6 metrelik bir yıkım ve kapı gördük. Vatandaş olarak çok üzüldük, tarihi eserlerin bu şekilde harap edilmesine çok üzüldük. Vatandaşların büyük tepkisini çekti."

Firma yetkisi ise kapı için açılan yerin çatlak olduğunu iddia ederken, "Aslında burada büyük bir çatlak vardı, parça marça düşmüş, tehlike arz ediyordu. Zaten sökülecekti, bizde o sürede idare ile de görüştük ve çok büyük olmamak kaydıyla, küçük araçlarla eşya getirip götürürken kullanılabilir diye konuşmuştuk. Anıtlar Kurulu'ndan geçmiş bir karardı. Bunun dışında yine türbelerin içlerinde de çatlaklar var ve onları da birçoğunuzda burada ki gibi sökeceğiz" dedi.