Adli tıp, raporu 420 günde teslim etti

Romatizma tedavisi için yattığı hastaneden kolları ve bacakları olmadan çıkan Büşra Akbaş’ın hastanenin 3 doktoru ve Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davasının 10. duruşması Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Rapora göre doktorlarda kusur yok

Duruşmaya 18 yaşındaki Büşra Akbaş, annesi Fisun Gedik ve taraf avukatları katıldı. Ailenin, doktor ihmali ve hatası olduğu iddiasını değerlendiren 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, konuya ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan yaklaşık 14 ay önce rapor istemişti.

Yaklaşık 420 gün sonra Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla, doktorların ve hastanelerin hizmet kusuru olmadığı, hastaya standartların dışında herhangi bir tedavi ve tetkik uygulamasının yapılmadığı belirtildi. Doktorlar tarafından verilen tedavilerde kişisel bir kusur tespit edilemediğini göz önüne alan 5 Adli Tıp Uzmanı, doktorlar ve hastaneler tarafından kusur oluşturacak bir hususun tespit edilmediğini oy birliğince belirledi. Taraf avukatları, mahkemeye gelen Adli Tıp Kurumu Raporu’nu inceleyip gelecek celse rapora ilişkin beyanlarını sunmak üzere süre istedi. Duruşma ertelendi.

Genç kızın kolları ve bacakları kesildi

25 Nisan 2011'de yattığı bir hastanedeki tedavisi sırasında kullandığı ilaçların yan etkisi nedeniyle vücudunda bezeler çıktığı iddia edilen Büşra Akbaş ve yakınlarının anlatımlarına göre kol ve bacakların kesilmesine neden olan süreç, hastanede düşük dozda radyasyon verilip taburcu edilmesiyle başladı. Görmediği, el ve ayaklarını hissetmediği belirtilen genç kız, bu kez özel bir hastaneye sevk edildi. 11 günlük bu süreç sonunda kangren olduğu anlaşıldı. Hastanede konunun uzmanı doktor olmadığı için muayene dahi edilmediği iddia edilen genç kızın kol ve bacakları ailenin kararıyla götürüldüğü Ankara GATA’da yapılan bir operasyonla kesildi. Bir kolun dirsek altından, diğer kolun bilekten, iki bacağın ise diz altlarından kaybıyla sonuçlanan süreç ailenin anlatımıyla toplam 20 gün sürdü.

5 milyon lira tazminat istiyorlar

Aile, her iki hastanenin üç doktoru ve Sağlık Bakanlığı aleyhine Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 5. İdari Mahkemesi’ne başvurarak 5 milyon liralık tazminat davası açtı.