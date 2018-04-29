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Dünya
BBC Türkçe

42 yıl önce 'yüzyılın banka soygununu' yaptı, kitabını yazınca 74 yaşında hakim karşısına çıktı

Fransa'da 42 yıl önce gerçekleşen bir banka soygununu kendisinin planladığını anlattığı bir kitap yayınlayan Jacques Cassandri mahkeme karşısına çıktı. 74 yaşındaki Cassandri, soygunun zaman aşımına uğramasının ardından 8 yıl önce bir kitap yazarak soygun

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'da 42 yıl önce gerçekleşen bir banka soygununu kendisinin planladığını anlattığı bir kitap yayınlayan Jacques Cassandri mahkeme karşısına çıktı.

1976'da Nice kentinde gerçekleşen soygunda hırsızlar kanalizasyonda aylarca kazı yaparak bankanın kasasına ulaşmıştı.

74 yaşındaki Cassandri, soygunun zaman aşımına uğramasının ardından 8 yıl önce bir kitap yazarak soygunu planladığını anlatmıştı.

Fakat Cassandri şimdi kara para aklama suçlamasından yargılanacak. Fransa'da kara para aklama suçlarında zaman aşımı bulunmuyor.

Société Générale bankasının şubesine yönelik soygun birkaç kitaba ve bir büyük filme ilham vermişti.

Soygunu gerçekleştirmek için çete üyeleri kanalizasyonda plastik sandallar kullanmış, ışık için yüzlerce metre elektrik kablosu döşemiş ve bankanın altından 8 metre kazarak kasaya ulaşmıştı.

Bir hafta sonu gerçekleşen soygunda 200 kasa ve 29 milyon euroya denk gelen 46 milyon frank çalınmıştı.

Soygunla ilgili yakalanan tek kişi olan Albert Spaggiari 1977'de yargılanmak üzereyken kaçmış, 12 yıl sonra sürgünde yaşamını yitirmişti.

Sürgünde bulunduğu yıllarda bir kitap yazan Spaggiari, soygunu kendisinin planladığını anlatmıştı.

Fakat 2010'da Jacques Cassandri de mahlas kullanarak bir kitap yazarak aynı şeyi iddia edince polisler soygunu planlayanın Cassandri olduğuna karar kıldı.

Mahlasın arkasındaki kişinin Marsilya bölgesinde bilinen bir gangster olan Cassandri olduğunu teşhis eden polisler Cassandri'ye ulaştığında soyguna karıştığını kabul etti ancak para aklama suçlamasını reddetti.

AFP'ye konuşan Cassandri'nin avukatı, "Bu eser bir roman, bir kanıt değil" dedi.

Cassandri soygundan kendisine "yalnızca 2 milyon euro" kaldığını ve bu parayı kısa sürede harcadığını savunuyor.

Savcılar ise Cassandri'nin yıllarca lüks bir hayat yaşadığını vurguluyor.

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