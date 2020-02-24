42 yaşındaki adam tribünde başladığı maçı kalede bitirdi; ilk resmi NHL maçında ilk galibiyetini aldı

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Kuzey Amerika'nın profesyonel hokey ligi olan NHL'de oynanan Carolina Hurricanes-Toronto Maple Leafs karşılaşması, buz üzerinde eşine pek rastlanmayan bir olaya sahne oldu.

Hurricanes'in 'acil durum kalecisi' David Ayres, eşiyle birlikte Scotiabank Arena tribününden karşılaşmayı takip ediyordu. Kaleci James Reimer'ın sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından Ayres, ikinci kalecinin de sakatlanması ihtimaline karşı soyunma odasına inip korumalarını giymeye başladı. İkinci periyotun ortasında Ayres'in telefonuna mesaj ve arama yağmaya başladı.

Hurricanes'ın yedek kalecisi Mrazek, rakip takımın forvetiyle sert bir şekilde çarpışmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

42 yaşında bir bakım görevlisi ve zamboni sürücüsü olan Ayres, böylece ilk kez bir NHL maçında buza çıktı. Ayres, kalesine gelen ilk iki şutu çıkaramazken, daha sonra 8 kez diske geçit vermedi.

Hurricanes karşılaşmayı 6-3 kazandı ve Ayres, kariyerindeki ilk maçı kazanan en yaşlı kaleci oldu.

Ayres maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Telefonuma sahaya gitmemi söyleyen mesajlar geldi. Mrazek'in sakatlandığını görmedim, tek başıma medya odasındaydım. Sonra bir adam geldi ve "Hazırlan, oyuna giriyorsun" dedi" ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki acil durum kalecisine hizmetleri için 500 dolar verildi. Ayres'in ayrıca giydiği formayı eve götürmesine izin verdi.