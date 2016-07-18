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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da 24'ü emniyet müdürü 149 polis görevden uzaklaştırdı

Darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmalarda Erzurum, Batman ve Ordu'da 131 polis görevden alındı

18 Temmuz 2016 01:31

Darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında Ankara'da 24'ü emniyet müdürü 149 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında Batman’da da 42 polis görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, darbe girişimi soruşturması kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğü'nde isimleri geçen 42 komiser, başkomiser ve polis memuru açığa alındı. Açığa alınan polislerle ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

 

Erzurum'da 15'i rütbeli 79 polis açığa alındı

 

Erzurum'da 'Paralel Yapı' mensubu oldukları gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 15'i rütbeli 79 polis açığa alındı. İspir Emniyet Amiri de adli tahkikat yapılmak için gözaltına alındı.

 

Ordu'da da 10 rütbeli polis gözaltında

 

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde görev yapan 6'sı 4'üncü sınıf, 4'ü 3'üncü sınıf 10 rütbeli polis, 'Paralel Yapı' soruşturması ve silahlı terör örgütü yapılanması mensubu iddiasıyla dün gözaltına alındı.

 

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