42 milyon lira hasılat yapacak

Üç günde 1.2 milyon kişinin izlediği Recep İvedik-2, 120 milyon TL’lik ekonomi yaratmaya aday görünüyor. "En az 5 milyon bilet kesilir" diyen filmin yapımcısı Faruk Aksoy, "42.5 milyon TL gişe hasılatı bekliyoruz. Filmin diğer sektörler üzerinde yapacağı ekonomik etki, DVD, VCD ve lisanslı ürün satışlarıyla yaratacağı ekonomik değer 120 milyon TL’yi bulur" dedi.



Gösterime girdiği ilk hafta sonu 1.2 milyon kişinin izlediği Recep İvedik-2, Türkiye’de 120 milyon TL’lik bir ekonomi yaratacak. "En az 5 milyon bilet kesilir" diyen, filmin yapımcısı Faruk Aksoy Hürriyet’e, "Sinema izleyicisi filme giderken bilete ödediği paranın 2.5 katını ulaşım ve restoranlara harcar. En az 5 milyon bilet kesileceği tahmininden yola çıkarak, gişe gelirinin 42.5 milyon TL’yi bulmasını bekliyorum. Bu rakamın 2.5 katı 100 milyon TL’yi aşar. DVD, VCD ve Recep İvedik lisanslı ürünlerinin de satışıyla 120 milyon TL’lik ekonomi yaratacak" dedi.



Senaryo kitap olacak



2008 yılında gösterime giren Recep İvedik filmini 4.3 milyon kişinin izlediğini hatırlatan Faruk Aksoy, şu bilgileri verdi: "İlk üç gün 1.2 milyon kişi filmi izledi. Yani ilk filmden de fazla bir rakama ulaşıldı. Biz en az 5 milyon bilet kesileceğini tahmin ediyoruz. Belki 6 milyonu da bulabilir. Gişe gelirimiz 42.5 milyon TL’ye ulaşacak. Bunun yanında yeni gelir getirici çalışmalarımız da var. Yurtdışında örneklerine sıkça rastlanan senaryo kitaplarını basmayı düşünüyoruz. Recep İvedik senaryosu kitapçık haline getirilip satılacak. Bu sanıyorum Türkiye’de bir ilk olacak."



60 bin DVD sattık



İlk filmin DVD ve VCD satışlarından da önemli gelir elde ettiklerini anlatan Faruk Aksoy, şöyle konuştu: "İlk defa geçtiğimiz yıl gösterime giren Recep İvedik filmlerinin ev videosu satışları da çok iyi. İlk filmde 130 bin VCD ve 60 bin DVD sattık. Bu rakamların Recep İvedik 2’de artmasını bekliyorum. Ayrıca Recep İvedik lisanslı ürünleriyle de çok konuşturacak. Gömlek, kalem, defter, çorap ve ev tekstili ürünleri önümüzdeki 1 ay içerisinde satışa çıkacak. Bu gelirler de bizim için çok önemli."



10 milyon bilet zor



Türk sinema sektörünün her geçen gün büyüme kaydettiğini ancak daha alacak çok yolu olduğunu anlatan Faruk Aksoy, şu değerlendirmeyi yaptı: "Almanya’da 16 milyon, Fransa’da 15 milyon biletin kesildiği filmler var. Türkiye’nin bu rakamlara ulaşması çok zor. Çünkü sinemaya gitmek için insanların cebinde para olması lazım. İşsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde sinemaya gitmek hiç kolay değil. Türkiye’de 10 milyon biletin kesildiği filmler çok yakın değil. Ancak sinema sektörüne yapılan yeni yatırımlar, yeni salonlar ve yeni filmler pazarın büyümesini sağlıyor."



756 salonda gösterime girdi Almanya’da büyük ilgi gördü



Recep İvedik 2’nin yurtdışında da büyük ilgi gördüğünü anlatan Faruk Aksoy, şu bilgileri verdi: "Yurtdışında Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa, İngiltere, Danimarka ve Almanya’da gösterime girdi. Özellikle Almanya’da büyük ilgi görüyor. Recep İvedik’in ilk filmi 238 kopyaydı. Bu film için 390 kopya yaptık. Türkiye’de 756 salonda gösterime girdi. İlk gün rakamları oldukça iyi. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar hızla aratacak. Beğenenler bir daha gidecek. Biz en az 5 milyon kişinin gideceğini tahmine diyoruz. Ancak 6 milyonu da bulabilir."



İki genç film izlemek için 40 TL harcıyor



Türkiye’de sinema gitmenin pahalı bir iş olduğunu vurgulayan Faruk Aksoy, bu amaçla yola çıkan iki gencin gider kalemlerini şöyle hesapladı:



İki kişinin bilet parası ortalama 17 TL’dir.



Film başlamadan önce birer hamburger yediğiniz zaman 10 TL ödersiniz.



Daha sonra film arasında pop-corn ile kola canınız çeker. 8 TL daha para harcarsınız.



5 TL de ulaşım masrafları tutar.



Bir filme iki kişi gitmenin maliyeti de 40 TL’yi bulur.

