-42 ana sınıfı öğrencisi zehirlendi İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Bağcılar'da yedikleri yemekten zehirlenen 42 ana sınıfı öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı. Çınar Mahallesi Osmangazi Caddesindeki ilköğretim okuluna giden yaklaşık 80 ana sınıf öğrencisi, tavuk ve yoğurdun da aralarında bulunduğu menüyü yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 42 öğrenci, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde müşahede altına alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.