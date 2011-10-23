41'den sonra hedef şaşıyor

T24- Üreme yeteneği açısından erkeklerin de kadınlar gibi bir biyolojik saatinin olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Brezilya’daki Kısırlık Tedavileri Merkezi’nin ülkede son üç yılda yapılan 570 tüp bebek tedavisi incelenerek yapılan araştırmasında erkeklerin eşlerini hamile bırakma şansının 41 yaşından sonra her yıl yüzde 7 oranında azaldığı tespit edildi.





Aynı dönemde erkeklerin sperm kalitesi de kademeli olarak düşüyor. Çalışmayı yürüten Dr. Paula Fettback, “Kadınlarda çocuk sahibi olmak için 40 yaş ne kadar kritikse erkekler için de 45 yaş o kadar önemli” dedi