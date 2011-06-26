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Politika

416 MİLLETVEKİLİ KAYIT YAPTIRDI  TBMM (A.A)

26 Haziran 2011 21:32

-416 MİLLETVEKİLİ KAYIT YAPTIRDI  TBMM (A.A) - 26.06.2011 - Meclis'te kaydını yaptıran milletvekili sayısı 416'ya ulaştı. Mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıtları 12. günde de devam etti. Bugün kaydını yaptıran 11 milletvekili ile birlikte, kaydını yaptıran milletvekili sayısı 416 oldu. Bugün kaydını yaptıran milletvekilleri arasında yer alan AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider'in 1,5 yaşındaki oğlu Kerem, gazetecilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kerem, babası işlemlerini yaptırırken, ikram edilen çikolatadan yedi.   Milletvekillerinin kayıt yaptırmasına yarın da devam edilecek.

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